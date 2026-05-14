14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Argentina

Día de la Manicura en Argentina: qué hecho marcó su celebración un 14 de mayo

Este 14 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Manicura, una fecha destinada a reconocer y visibilizar el trabajo de quienes se dedican al cuidado y embellecimiento de las manos.

Día de la Manicura en Argentina: qué hecho marcó su celebración un 14 de mayo

Día de la Manicura en Argentina: qué hecho marcó su celebración un 14 de mayo

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Cada 14 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Manicura, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes se especializan en el cuidado, la estética y el embellecimiento de las manos y uñas. La efeméride pone en valor una profesión que, con el paso de los años, evolucionó desde una práctica estética tradicional hasta convertirse en una verdadera expresión artística y de cuidado personal.

14 de mayo: por qué se celebra el Día de la Manicura en Argentina

La jornada fue instaurada por la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines con el objetivo de destacar la labor de las manicuras y profesionales de la estética, quienes combinan creatividad, técnica y bienestar personal en cada trabajo.

Lee además
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 14 de mayo
Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores. 

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de mayo

La fecha busca reconocer una actividad que creció de manera sostenida en Argentina y que hoy forma parte de una industria vinculada tanto a la belleza como al autocuidado. Además de su función estética, la manicura también representa un espacio de expresión personal y profesional para miles de trabajadores del rubro.

Aunque hoy las tendencias en uñas incluyen diseños artísticos, esmaltes semipermanentes y técnicas sofisticadas, el cuidado de las manos tiene raíces milenarias. En el antiguo Egipto y en China, hace más de tres mil años, las uñas ya eran utilizadas como símbolo de distinción social.

En aquellas civilizaciones, las clases altas lucían uñas pintadas con tonos intensos y brillantes, mientras que los sectores trabajadores solo podían utilizar colores claros y discretos. Con el paso del tiempo, la manicura comenzó a expandirse y transformarse en distintas culturas alrededor del mundo.

Recién hacia la década de 1980 surgieron estilos más cercanos a los actuales. La moda impulsó nuevas formas, colores y diseños, mientras que las uñas largas y cuadradas se volvieron tendencia como evolución de la clásica manicura francesa. Más adelante, durante la era grunge de los años 90, tanto mujeres como hombres popularizaron el uso de esmaltes oscuros, especialmente en tonos negros.

Fuente: El Eco.

Temas
Seguí leyendo

Qué productos son más caros en Argentina y por qué el atraso cambiario ya no se puede ocultar

El plan secreto detrás del super RIGI: drones, inteligencia artificial y negocios multimillonarios

El Gobierno nacional suma una nueva prohibición para entrar a los estadios

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de mayo

En la previa del Mundial 2026, el Hot Sale impulsa descuentos y financiación en televisores

"Esto es el futuro": la minería ya incorpora IA y maquinaria sustentable en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Nueve personas ganaron $35 millones en el Quini 6: revisá los números y todos los premios

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Nueve personas ganaron $35 millones en el Quini 6: revisá los números y todos los premios

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Allanamientos de la Policía Federal en los departamentos de Malargüe y Godoy Cruz.

Así funcionaba la red familiar investigada por venta de drogas en Malargüe

El Jefe de Gabinete arriba a Mendoza este jueves.

El intendente anfitrión de Adorni se quejó por su visita a Mendoza: "Debería renunciar"