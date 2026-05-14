Día de la Manicura en Argentina: qué hecho marcó su celebración un 14 de mayo Foto: Archivo

Por Luis Calizaya







Cada 14 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Manicura, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes se especializan en el cuidado, la estética y el embellecimiento de las manos y uñas. La efeméride pone en valor una profesión que, con el paso de los años, evolucionó desde una práctica estética tradicional hasta convertirse en una verdadera expresión artística y de cuidado personal.

14 de mayo: por qué se celebra el Día de la Manicura en Argentina La jornada fue instaurada por la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines con el objetivo de destacar la labor de las manicuras y profesionales de la estética, quienes combinan creatividad, técnica y bienestar personal en cada trabajo.

La fecha busca reconocer una actividad que creció de manera sostenida en Argentina y que hoy forma parte de una industria vinculada tanto a la belleza como al autocuidado. Además de su función estética, la manicura también representa un espacio de expresión personal y profesional para miles de trabajadores del rubro.

Aunque hoy las tendencias en uñas incluyen diseños artísticos, esmaltes semipermanentes y técnicas sofisticadas, el cuidado de las manos tiene raíces milenarias. En el antiguo Egipto y en China, hace más de tres mil años, las uñas ya eran utilizadas como símbolo de distinción social.

En aquellas civilizaciones, las clases altas lucían uñas pintadas con tonos intensos y brillantes, mientras que los sectores trabajadores solo podían utilizar colores claros y discretos. Con el paso del tiempo, la manicura comenzó a expandirse y transformarse en distintas culturas alrededor del mundo. Recién hacia la década de 1980 surgieron estilos más cercanos a los actuales. La moda impulsó nuevas formas, colores y diseños, mientras que las uñas largas y cuadradas se volvieron tendencia como evolución de la clásica manicura francesa. Más adelante, durante la era grunge de los años 90, tanto mujeres como hombres popularizaron el uso de esmaltes oscuros, especialmente en tonos negros. Fuente: El Eco.

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