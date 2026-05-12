Cuenta regresiva para el Mundial 2026: qué televisores se consiguen en oferta durante el Hot Sale

Falta apenas un mes para el inicio del Mundial 2026 y, en Argentina, la expectativa por volver a ver a la Scaloneta ya empieza a sentirse. Reuniones familiares, juntadas con amigos y partidos que tendrán en vilo al país vuelven a poner sobre la mesa una escena clásica: buscar un televisor mejor para disfrutar la Copa del Mundo.

En ese contexto, el Hot Sale 2026 aparece como una oportunidad para quienes ya venían pensando en cambiar la TV o comprar una pantalla más grande . El evento de comercio electrónico comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59, con descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales en tecnología.

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Por eso, Sitio Andino hizo un repaso por algunas de las ofertas más destacadas en televisores, uno de los productos que históricamente más movimiento genera en la previa de los grandes eventos deportivos.

Televisores en oferta para seguir a la Selección Argentina

Una de las cadenas que se sumó al Hot Sale es Cetrogar y algunas de las ofertas son:

TV LED Philips 43’’ Full HD a $429.999

Full HD a Smart TV Philips 55’’ 4K a $699.000

4K a Smart TV Samsung 50’’ 4K a $629.000

4K a Smart TV RCA 65’’ Android TV a $969.999

CETROGAR Algunas de las ofertas en Cetrogar.

También Naldo mantiene promociones fuertes en televisores de gran tamaño y tecnología 4K:

Smart TV Philips 55’’ 4K a $619.999, con 31% de descuento.

4K a con 31% de descuento. Smart TV Philips 43’’ a $449.999.

a Smart TV Samsung 55’’ 4K a $699.999, con 30% de descuento.

4K a con 30% de descuento. Smart TV Philips 65’’ 4K a $1.099.999.

NALDO Descuentos en Naldo.

En tanto, Frávega también sumó descuentos en televisores y tecnología:

Smart TV FHD 40’’ a $339.999.

a Smart TV Hisense 50’’ QLED 4K a $649.999.

50’’ QLED 4K a Smart TV TCL 65’’ 4K a $1.499.999.

Estas son algunas de las promociones que aparecen durante el Hot Sale, aunque también hay descuentos en supermercados y otras tiendas oficiales adheridas al evento. Por ejemplo, Carrefour mantiene televisores de 50’’, 55’’ y 60’’ con rebajas especiales durante estos días de ofertas.

Al mismo tiempo, las tiendas oficiales de Movistar y Personal forman parte del Hot Sale 2026, al igual que cadenas como Jumbo y Vea, por lo que desde la página oficial del evento también se puede acceder a promociones y financiación especial.

CARREFOUR Carrefour también se suma al Hot Sale.

Consejos para aprovechar el Hot Sale sin caer en estafas

El crecimiento del comercio electrónico durante eventos masivos como el Hot Sale también viene acompañado por un aumento en intentos de fraude y ciberdelitos. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención antes de concretar una compra:

Ingresar únicamente a sitios oficiales o reconocidos.

Verificar que la página tenga conexión segura (“https://”).

No compartir claves ni códigos por WhatsApp o redes sociales.

Confirmar que la tienda tenga el sello oficial del Hot Sale.

Desconfiar de promociones demasiado llamativas/económicas.

Revisar políticas de cambio, devolución y garantía.

Controlar condiciones de financiación y costos de envío.

Comparar precios antes de comprar.

Actuar rápido si aparece una oferta conveniente, ya que muchos productos se agotan durante las primeras horas.

hot sale 2026 Seguí los consejos para realizar compras seguras durante el Hot Sale.

El Hot Sale 2026 vuelve a posicionarse como una oportunidad concreta para compras de tecnología en la previa del Mundial. Sin embargo, en medio de descuentos y cuotas, comparar precios y verificar que las promociones sean reales sigue siendo fundamental.