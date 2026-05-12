12 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: qué televisores se consiguen en oferta durante el Hot Sale

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el Hot Sale refuerza descuentos y financiación en televisores. Estas son algunas de las promos más buscadas.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: qué televisores se consiguen en oferta durante el Hot Sale

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: qué televisores se consiguen en oferta durante el Hot Sale

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Falta apenas un mes para el inicio del Mundial 2026 y, en Argentina, la expectativa por volver a ver a la Scaloneta ya empieza a sentirse. Reuniones familiares, juntadas con amigos y partidos que tendrán en vilo al país vuelven a poner sobre la mesa una escena clásica: buscar un televisor mejor para disfrutar la Copa del Mundo.

Lee además
Camino al Mundial 2026 una experiencia que une a los Campeones del 86 con el vino argentino

De la gloria mundialista al Malbec: así nació el vino solidario de la Selección 86
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta
televisor promocion
El Hot Sale ofrece descuentos en televisores y tecnología.

El Hot Sale ofrece descuentos en televisores y tecnología.

Por eso, Sitio Andino hizo un repaso por algunas de las ofertas más destacadas en televisores, uno de los productos que históricamente más movimiento genera en la previa de los grandes eventos deportivos.

Televisores en oferta para seguir a la Selección Argentina

Una de las cadenas que se sumó al Hot Sale es Cetrogar y algunas de las ofertas son:

  • TV LED Philips 43’’ Full HD a $429.999
  • Smart TV Philips 55’’ 4K a $699.000
  • Smart TV Samsung 50’’ 4K a $629.000
  • Smart TV RCA 65’’ Android TV a $969.999
CETROGAR
Algunas de las ofertas en Cetrogar.

Algunas de las ofertas en Cetrogar.

También Naldo mantiene promociones fuertes en televisores de gran tamaño y tecnología 4K:

  • Smart TV Philips 55’’ 4K a $619.999, con 31% de descuento.
  • Smart TV Philips 43’’ a $449.999.
  • Smart TV Samsung 55’’ 4K a $699.999, con 30% de descuento.
  • Smart TV Philips 65’’ 4K a $1.099.999.
NALDO
Descuentos en Naldo.

Descuentos en Naldo.

En tanto, Frávega también sumó descuentos en televisores y tecnología:

  • Smart TV FHD 40’’ a $339.999.
  • Smart TV Hisense 50’’ QLED 4K a $649.999.
  • Smart TV TCL 65’’ 4K a $1.499.999.

Estas son algunas de las promociones que aparecen durante el Hot Sale, aunque también hay descuentos en supermercados y otras tiendas oficiales adheridas al evento. Por ejemplo, Carrefour mantiene televisores de 50’’, 55’’ y 60’’ con rebajas especiales durante estos días de ofertas.

Al mismo tiempo, las tiendas oficiales de Movistar y Personal forman parte del Hot Sale 2026, al igual que cadenas como Jumbo y Vea, por lo que desde la página oficial del evento también se puede acceder a promociones y financiación especial.

CARREFOUR
Carrefour también se suma al Hot Sale.

Carrefour también se suma al Hot Sale.

Consejos para aprovechar el Hot Sale sin caer en estafas

El crecimiento del comercio electrónico durante eventos masivos como el Hot Sale también viene acompañado por un aumento en intentos de fraude y ciberdelitos. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención antes de concretar una compra:

  • Ingresar únicamente a sitios oficiales o reconocidos.
  • Verificar que la página tenga conexión segura (“https://”).
  • No compartir claves ni códigos por WhatsApp o redes sociales.
  • Confirmar que la tienda tenga el sello oficial del Hot Sale.
  • Desconfiar de promociones demasiado llamativas/económicas.
  • Revisar políticas de cambio, devolución y garantía.
  • Controlar condiciones de financiación y costos de envío.
  • Comparar precios antes de comprar.
  • Actuar rápido si aparece una oferta conveniente, ya que muchos productos se agotan durante las primeras horas.

hot sale 2026
Seguí los consejos para realizar compras seguras durante el Hot Sale.

Seguí los consejos para realizar compras seguras durante el Hot Sale.

El Hot Sale 2026 vuelve a posicionarse como una oportunidad concreta para compras de tecnología en la previa del Mundial. Sin embargo, en medio de descuentos y cuotas, comparar precios y verificar que las promociones sean reales sigue siendo fundamental.

Temas
Seguí leyendo

Las claves ocultas de la lista de Scaloni de cara al Mundial 2026

Andino Mundialista, capítulo 2: el Último Baile y la Nueva Guardia

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Mundial 2026: el manual definitivo para acompañar, aquí o allá, a la Scaloneta

Los siete borrados de Scaloni para el Mundial 2026

Prelista mundialista: Scaloni llamó al mendocino Zaid Romero

Alarma en Argentina por Nahuel Molina a un mes del Mundial 2026

Irán desafía a FIFA antes del Mundial 2026

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 12 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo de 2026

Las Más Leídas

El antes y el después de la ruta provincial 153, clave para la provincia de Mendoza.

En fotos: el antes y el después de la Ruta Provincial 153 tras la repavimentación

El jefe comunal sigue internado.

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

Trágico accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín.

Trágico accidente vial en Ruta 7 de San Martín

Las nuevas caras que asoman en la Legislatura de Mendoza.

Las nuevas caras que asoman en la Legislatura de Mendoza: qué perfiles tienen y a quiénes responden.

Manuel Adorni y Luis Caputo estarán este jueves en Mendoza. 

Adorni por Milei: el jefe de gabinete vendrá a Mendoza con Caputo para inaugurar El Quemado