Cuenta regresiva para el Mundial 2026: qué televisores se consiguen en oferta durante el Hot Sale

Falta apenas un mes para el inicio delMundial 2026 y, en Argentina, la expectativa por volver a ver a la Scaloneta ya empieza a sentirse. Reuniones familiares, juntadas con amigos y partidos que tendrán en vilo al país vuelven a poner sobre la mesa una escena clásica: buscar un televisor mejor para disfrutar la Copa del Mundo.
El Hot Sale ofrece descuentos en televisores y tecnología.
Por eso, Sitio Andino hizo un repaso por algunas de las ofertas más destacadas en televisores, uno de los productos que históricamente más movimiento genera en la previa de los grandes eventos deportivos.
Televisores en oferta para seguir a la Selección Argentina
Una de las cadenas que se sumó al Hot Sale es Cetrogar y algunas de las ofertas son:
TV LED Philips 43’’ Full HD a $429.999
Smart TV Philips 55’’ 4K a $699.000
Smart TV Samsung 50’’ 4K a $629.000
Smart TV RCA 65’’ Android TV a $969.999
CETROGAR
Algunas de las ofertas en Cetrogar.
También Naldo mantiene promociones fuertes en televisores de gran tamaño y tecnología 4K:
Smart TV Philips 55’’ 4K a $619.999, con 31% de descuento.
Smart TV Philips 43’’ a $449.999.
Smart TV Samsung 55’’ 4K a $699.999, con 30% de descuento.
Smart TV Philips 65’’ 4K a $1.099.999.
NALDO
Descuentos en Naldo.
En tanto, Frávega también sumó descuentos en televisores y tecnología:
Smart TV FHD 40’’ a $339.999.
Smart TV Hisense 50’’ QLED 4K a $649.999.
Smart TV TCL 65’’ 4K a $1.499.999.
Estas son algunas de las promociones que aparecen durante el Hot Sale, aunque también hay descuentos en supermercados y otras tiendas oficiales adheridas al evento. Por ejemplo, Carrefour mantiene televisores de 50’’, 55’’ y 60’’ con rebajas especiales durante estos días de ofertas.
Al mismo tiempo, las tiendas oficiales de Movistar y Personal forman parte del Hot Sale 2026, al igual que cadenas como Jumbo y Vea, por lo que desde la página oficial del evento también se puede acceder a promociones y financiación especial.
CARREFOUR
Carrefour también se suma al Hot Sale.
Consejos para aprovechar el Hot Sale sin caer en estafas