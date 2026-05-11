Mundial 2026: preocupación en la Selección por la lesión de Nahuel Molina

La Selección de fútbol de Argentina recibió una noticia preocupante a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 : Nahuel Molina sufrió una lesión muscular durante el partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo y quedó bajo observación médica. Aunque todavía no hubo comunicado oficial del club español, se habla de un desgarro grado 1 que demandaría alrededor de tres semanas de recuperación.

ATENCIÓN, SELECCIÓN: SE DESGARRÓ MOLINA PERO LLEGARÍA EN CONDICIONES AL MUNDIAL El lateral, que ingresó desde el banco y sumó media hora de juego el sábado, padece una lesión muscular grado 1, lo que le demandará aproximadamente 20 días de recuperación Por lo pronto,… pic.twitter.com/J96vQMVV9O

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Nahuel Molina habría sufrido un desgarro grado 1 y se estima una recuperación cercana a los 21 días , según informó el periodista Gastón Edul. La lesión se produjo este sábado durante el encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo , correspondiente a la recta final de la temporada europea.

El lateral derecho de la Selección argentina ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Ademola Lookman , pero terminó encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni . Aunque resta el parte oficial del Atlético de Madrid, el panorama genera preocupación debido a la cercanía del Mundial.

La situación será monitoreada día a día por el cuerpo médico argentino, teniendo en cuenta que Molina es una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo nacional, especialmente por su despliegue físico y su capacidad ofensiva por el sector derecho.

Cómo afecta la lesión de Molina a la lista de Scaloni para el Mundial 2026

La lesión de Nahuel Molina llega en un momento delicado, ya que Lionel Scaloni debe definir la lista definitiva para el Mundial 2026 antes del próximo 30 de mayo. El entrenador argentino y su cuerpo técnico tenían planificado iniciar la concentración hacia fines de este mes en Kansas, donde el plantel comenzará la preparación final de cara al torneo.

La preocupación no pasa solamente por los tiempos de recuperación, sino también por el ritmo futbolístico con el que podría llegar el lateral derecho. Si bien un desgarro grado 1 no suele representar una lesión grave, el margen de recuperación es muy ajustado teniendo en cuenta la intensidad de la competencia internacional.

Además, Molina es considerado uno de los jugadores de confianza del ciclo Scaloni. Desde la conquista de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el ex jugador de Boca Juniors se consolidó como titular habitual por la banda derecha gracias a su dinámica, presión alta y capacidad para asociarse en ataque.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el arranque del certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo comenzará oficialmente el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, en lo que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. Argentina llegará como una de las candidatas tras el exitoso ciclo de Lionel Scaloni y la base campeona del mundo en Qatar.