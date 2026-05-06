6 de mayo de 2026
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Gianluca Prestianni

Duro golpe para Gianluca Prestianni: la FIFA extendió su sanción a nivel mundial

La FIFA decidió ampliar la sanción que la UEFA le aplicó al argentino tras el escándalo con Vinicius Jr en la Champions League. Mirá qué pasó.

Gianluca Prestianni recibió una sanción internacional tras el cruce con Vinicius Junior en la Champions League.

Gianluca Prestianni recibió una sanción internacional tras el cruce con Vinicius Junior en la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA confirmó este miércoles que la sanción aplicada por la UEFA al argentino Gianluca Prestianni tendrá alcance mundial luego del conflicto ocurrido con Vinicius Junior durante un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

El máximo organismo del fútbol decidió extender a todas las competencias oficiales la suspensión de seis partidos que originalmente había sido impuesta por la UEFA, situación que impacta directamente sobre el futuro del delantero argentino tanto en su club como en una eventual participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

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La decisión representa un golpe muy fuerte para el ex futbolista de Vélez Sarsfield, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera desde su llegada al fútbol europeo.

Embed - Vinicius Jr Walks OFF Pitch After Racism from Benfica’s Prestianni

Qué pasó entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior

El conflicto se originó el pasado 17 de febrero durante un cruce de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

En aquel encuentro, Vinicius Junior denunció haber recibido insultos por parte de Gianluca Prestianni, lo que activó automáticamente el protocolo de seguridad impulsado por la FIFA y los organismos internacionales.

Si bien la investigación de la UEFA no encontró pruebas concluyentes vinculadas a expresiones racistas, el organismo europeo decidió sostener la sanción sobre la base de presuntos insultos homofóbicos mencionados en distintas declaraciones recolectadas durante el proceso. A partir de allí, la situación escaló hasta llegar a la FIFA, que finalmente resolvió “globalizar” la pena disciplinaria.

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La sanción puede afectar a la Selección argentina en el Mundial 2026

La ampliación mundial de la sanción tiene consecuencias inmediatas para el futbolista argentino.

En caso de ser convocado por la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, Prestianni no podrá participar de los primeros compromisos oficiales debido a que deberá cumplir las fechas pendientes de suspensión.

Según trascendió, el delantero quedaría marginado de los encuentros frente a Argelia y Austria, correspondientes a la fase de grupos de la Copa del Mundo. Además, el castigo también tendrá vigencia en los compromisos oficiales que dispute el Benfica tanto a nivel local como internacional.

Un duro escenario para el ex Vélez

La noticia generó fuerte repercusión tanto en Portugal como en Argentina. El ex jugador de Vélez Sarsfield aparecía como una de las grandes promesas ofensivas del fútbol argentino y era seguido de cerca pensando en el futuro de la Selección argentina.

Ahora, la sanción impuesta por la FIFA modifica completamente su panorama deportivo y deja abierta una fuerte polémica alrededor del caso ocurrido con Vinicius Junior en la Champions League.

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