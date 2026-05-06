6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Asociación del Fútbol Argentino

Piden la detención de un financista vinculado a la AFA y a Chiqui Tapia por presunto lavado de dinero

La apuntada AFA volvió a quedar en el centro de la escena por una nueva información de corrupción que surgió en las últimas. Mirá qué pasó.

La Justicia investiga presuntas maniobras financieras irregulares vinculadas a clubes del fútbol argentino y al entorno de la AFA.

La Justicia investiga presuntas maniobras financieras irregulares vinculadas a clubes del fútbol argentino y al entorno de la AFA.

Por Sitio Andino Deportes

La Justicia federal pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA y de Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que este martes no se presentara a declarar en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita en los tribunales de Lomas de Zamora.

La medida fue tomada luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado por el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, una ausencia que agravó automáticamente su situación procesal dentro del expediente.

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Según las denuncias radicadas en la Justicia, la financiera habría mantenido operaciones con distintos clubes argentinos y sectores relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia.

Qué investiga la Justicia en la causa contra Sur Finanzas y la AFA

La investigación apunta al funcionamiento de un presunto sistema financiero ilegal vinculado al fútbol argentino. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente, utilizando conexiones con clubes del fútbol argentino y dirigentes relacionados con la AFA.

Además, los investigadores sospechan que parte del dinero entregado a instituciones con dificultades económicas podría haber sido utilizado para presuntas maniobras de lavado de dinero, una de las líneas más delicadas de la causa judicial. El expediente es impulsado por la fiscal Cecilia Incardona junto a la PROCELAC, el organismo especializado en criminalidad económica y lavado de activos que conduce el fiscal Diego Velasco.

Ariel Vallejo quedó complicado tras no presentarse a declarar

El financista debía presentarse este martes desde las 10 para prestar declaración indagatoria. Sin embargo, al no asistir, la fiscalía avanzó directamente con el pedido de detención. Dentro del expediente, Vallejo aparece acusado de ser el presunto “jefe de una asociación ilícita” vinculada al manejo irregular de fondos relacionados con el fútbol argentino.

Para los investigadores, el empresario habría tenido un rol central dentro de una estructura financiera que operaba desde hace tiempo y que mantenía vínculos comerciales con distintos actores del ambiente futbolístico. La ausencia de Vallejo en la audiencia judicial fue considerada un elemento clave para avanzar con medidas más severas dentro de la causa.

Los vínculos con la AFA y los clubes quedaron bajo la lupa

Uno de los aspectos más sensibles de la causa son las conexiones con el mundo del fútbol. La Justicia analiza movimientos económicos, préstamos y operaciones financieras realizadas entre la financiera y distintos clubes argentinos, además de relaciones comerciales vinculadas al entorno de la AFA.

Ahora, el expediente busca determinar cómo se movieron los fondos, qué tipo de operaciones económicas se realizaron y si existieron maniobras irregulares detrás de administraciones financieras desarrolladas durante los últimos años. Los investigadores consideran que el entramado financiero podría tener un alcance mucho mayor al inicialmente previsto dentro del ambiente del fútbol argentino.

Una causa que sacude al fútbol argentino

El avance de la investigación ya comenzó a generar fuerte repercusión dentro del ambiente futbolístico. La posibilidad de que existieran estructuras financieras ilegales vinculadas a dirigentes y clubes vuelve a poner bajo la lupa el manejo económico dentro del fútbol argentino, en una causa que podría seguir creciendo en las próximas semanas y derivar en nuevas medidas judiciales.

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