Mundial 2026: repasá las curiosidades récords y datos históricos

El torneo mundialista no es sólo un certamen: es una construcción cultural, histórica y deportiva que atraviesa generaciones. En la previa del Mundial 2026 de Fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el repaso de sus cifras y momentos más impactantes permite dimensionar lo que está en juego cuando rueda la pelota.
A lo largo de más de 90 años de historia, solo ocho selecciones lograron levantar la Copa del Mundo, con Brasil liderando el ranking con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro, mientras que Argentina ya suma dos consagraciones y buscará la tercera.
Los récords que marcaron la historia de los Mundiales
El paso del tiempo dejó marcas imborrables en la Copa del Mundo.
Uno de los datos más impactantes lo tiene el francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en un solo Mundial (Suecia 1958), un récord que sigue vigente.
En el otro extremo aparece el gol más rápido de la historia: el turco Hakan ükür marcó a los 11 segundos en Corea-Japón 2002, un registro difícil de igualar.
También hay hitos que combinan talento y precocidad, como el caso de Pelé, quien con apenas 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Mundial.
Y en cuanto a longevidad, el camerunés Roger Milla anotó con 42 años en Estados Unidos 1994, rompiendo todos los parámetros físicos del alto rendimiento.
Partidos históricos y momentos inolvidables
La Copa del Mundo también dejó encuentros que quedaron en la memoria colectiva.
El partido con más goles fue el Austria 7-5 Suiza en 1954, un festival ofensivo que todavía no tiene comparación.
En contraste, también hubo episodios insólitos, como el primer gol en contra en un debut mundialista, convertido por Brasil en 2014, o el récord de tarjetas en el Portugal vs Holanda 2006, con 20 sanciones.
Los estadios que hicieron historia en los Mundiales
La arquitectura también es parte fundamental del espectáculo.
El Estadio Centenario de Uruguay marcó el inicio en 1930, mientras que el Maracaná simbolizó la masividad popular del fútbol.
El Wembley antiguo convirtió el ingreso a la cancha en un ritual y el Estadio Azteca se transformó en un ícono global por su magnitud e historia.
En tiempos más modernos, el Allianz Arena de Múnich y el Al Bayt Stadium de Qatar representan la evolución hacia estructuras innovadoras, sostenibles y tecnológicamente avanzadas.
Cómo evolucionó el Mundial a lo largo del tiempo
El torneo cambió su lógica con el paso de las décadas.
En sus primeras ediciones predominaba una organización simple y funcional, mientras que entre los años 60 y 80 se impuso una arquitectura monumental asociada al orgullo nacional.
Hoy, el fútbol global exige otra cosa: estadios sostenibles, tecnología aplicada y experiencias integrales para el espectador, en línea con un deporte cada vez más universal.