Mundial 2026: repasá las curiosidades récords y datos históricos

El Mundial 2026 combina historia, récords y escenarios únicos que la convierten en el evento más importante del fútbol.

El torneo mundialista no es sólo un certamen: es una construcción cultural, histórica y deportiva que atraviesa generaciones. En la previa del Mundial 2026 de Fútbol , que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá , el repaso de sus cifras y momentos más impactantes permite dimensionar lo que está en juego cuando rueda la pelota.

A lo largo de más de 90 años de historia, solo ocho selecciones lograron levantar la Copa del Mundo , con Brasil liderando el ranking con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro, mientras que Argentina ya suma dos consagraciones y buscará la tercera .

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: grupo, rivales, calendario y el camino del campeón hacia una nueva ilusión

El paso del tiempo dejó marcas imborrables en la Copa del Mundo.

Uno de los datos más impactantes lo tiene el francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en un solo Mundial (Suecia 1958), un récord que sigue vigente.

En el otro extremo aparece el gol más rápido de la historia: el turco Hakan ükür marcó a los 11 segundos en Corea-Japón 2002, un registro difícil de igualar.

También hay hitos que combinan talento y precocidad, como el caso de Pelé, quien con apenas 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Mundial.

Y en cuanto a longevidad, el camerunés Roger Milla anotó con 42 años en Estados Unidos 1994, rompiendo todos los parámetros físicos del alto rendimiento.

Partidos históricos y momentos inolvidables

La Copa del Mundo también dejó encuentros que quedaron en la memoria colectiva.

El partido con más goles fue el Austria 7-5 Suiza en 1954, un festival ofensivo que todavía no tiene comparación.

En contraste, también hubo episodios insólitos, como el primer gol en contra en un debut mundialista, convertido por Brasil en 2014, o el récord de tarjetas en el Portugal vs Holanda 2006, con 20 sanciones.

Los estadios que hicieron historia en los Mundiales

La arquitectura también es parte fundamental del espectáculo.

El Estadio Centenario de Uruguay marcó el inicio en 1930, mientras que el Maracaná simbolizó la masividad popular del fútbol.

El Wembley antiguo convirtió el ingreso a la cancha en un ritual y el Estadio Azteca se transformó en un ícono global por su magnitud e historia.

En tiempos más modernos, el Allianz Arena de Múnich y el Al Bayt Stadium de Qatar representan la evolución hacia estructuras innovadoras, sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

Cómo evolucionó el Mundial a lo largo del tiempo

El torneo cambió su lógica con el paso de las décadas.

En sus primeras ediciones predominaba una organización simple y funcional, mientras que entre los años 60 y 80 se impuso una arquitectura monumental asociada al orgullo nacional.

Hoy, el fútbol global exige otra cosa: estadios sostenibles, tecnología aplicada y experiencias integrales para el espectador, en línea con un deporte cada vez más universal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2051662803971248564&partner=&hide_thread=false #DEPORTES I La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su grupo y calendario para el duro Mundial 2026, donde llega como vigente campeona. Mirá lo que viene. https://t.co/RG2RUiM4f2 — Sitio Andino (@sitioandinomza) May 5, 2026

Argentina y el desafío de seguir haciendo historia

En ese contexto, la Selección argentina llega al Mundial 2026 con una misión clara. Defender el título y sostener un nivel competitivo en un torneo más largo y exigente, donde cada detalle cuenta.

La historia demuestra que no alcanza con el talento: los Mundiales se ganan con constancia, mentalidad y momentos clave bien aprovechados. Y ahí es donde la Albiceleste vuelve a ilusionarse.

Datos curiosos del Mundial 2026: récords históricos y cifras que marcaron la Copa del Mundo

Solo 8 selecciones ganaron el Mundial: Brasil (5), Alemania e Italia (4), Argentina y Uruguay (2), Inglaterra, Francia y España (1)

Brasil (5), Alemania e Italia (4), Argentina y Uruguay (2), Inglaterra, Francia y España (1) Primer gol de la historia: lo marcó Lucien Laurent en 1930 para Francia

lo marcó Lucien Laurent en 1930 para Francia Récord de goles en un Mundial: Just Fontaine anotó 13 en 1958

Just Fontaine anotó 13 en 1958 Jugador más joven en marcar: Pelé con 17 años en 1958

Pelé con 17 años en 1958 Jugador más veterano en anotar: Roger Milla con 42 años en 1994

Roger Milla con 42 años en 1994 Más partidos jugados en Mundiales: Lothar Matthäus con 25

Lothar Matthäus con 25 Selección con más partidos: Alemania, con más de 100 encuentros disputados

Alemania, con más de 100 encuentros disputados Partido con más goles: Austria 7-5 Suiza en 1954 (12 goles)

Austria 7-5 Suiza en 1954 (12 goles) Gol más rápido: Hakan ükür a los 11 segundos en 2002

Hakan ükür a los 11 segundos en 2002 Gol número 1000: lo hizo Rob Rensenbrink en 1978

lo hizo Rob Rensenbrink en 1978 Primer penal atajado: Ricardo Zamora en 1934

Ricardo Zamora en 1934 Récord de valla invicta: Walter Zenga con 517 minutos sin goles en 1990

Walter Zenga con 517 minutos sin goles en 1990 Primer Mundial con números en camisetas: Brasil 1950

Brasil 1950 Primer Mundial con tarjetas: México 1970

México 1970 Primera expulsión récord: José Batista a los 56 segundos en 1986

José Batista a los 56 segundos en 1986 Partido con más tarjetas: Portugal vs Holanda 2006 (20 sanciones)

Portugal vs Holanda 2006 (20 sanciones) Alemania y Japón vetados tras la guerra: no jugaron el Mundial 1950

no jugaron el Mundial 1950 Dos hermanos enfrentados: Boateng vs Boateng en 2010

Estadios emblemáticos de los Mundiales

Estadio Centenario (1930): construido en solo 9 meses para el primer Mundial

construido en solo 9 meses para el primer Mundial Maracaná: símbolo del fútbol popular y masivo

símbolo del fútbol popular y masivo Wembley: convirtió el ingreso al campo en un ritual histórico

convirtió el ingreso al campo en un ritual histórico Estadio Azteca: uno de los escenarios más icónicos del mundo

uno de los escenarios más icónicos del mundo Allianz Arena (Múnich): innovación estructural con cubierta translúcida

innovación estructural con cubierta translúcida Rose Bowl: inspirado en anfiteatros europeos

inspirado en anfiteatros europeos Seoul World Cup Stadium: diseño inspirado en la cultura coreana

diseño inspirado en la cultura coreana Al Bayt Stadium: modelo de arquitectura sustentable

La Ruta del Mundial en cifras históricas