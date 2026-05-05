5 de mayo de 2026
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Caciques campeón del Vendimia de Sóftbol 2026 pero Mendoza dejó señales con UNCuyo y Capital

Caciques de Chile se consagró campeón invicto del Torneo Vendimia de Sóftbol 2026. Entrá y repasá lo sucedido.

Caciques se llevó el Vendimia 2026 de Sóftbol, pero UNCuyo fue el mejor mendocino en el torneo.

Caciques se llevó el Vendimia 2026 de Sóftbol, pero UNCuyo fue el mejor mendocino en el torneo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Vendimia 2026 de Sóftbol masculino tuvo dueño extranjero, pero también dejó conclusiones importantes a nivel local. Caciques de Chile se quedó con el título de manera invicta, tras imponerse con claridad en la final, mientras que los equipos mendocinos, con UNCuyo y Capital Sóftbol, mostraron evolución y competitividad en una competencia de alto nivel.

Organizado por la Federación Mendocina de Sóftbol y Béisbol, el certamen se disputó entre el 1 y el 3 de mayo en el Estadio Provincial FMSB y el Club UNCuyo, con la presencia de equipos de distintos puntos del país y del exterior.

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El equipo mostró regularidad en su juego, solidez defensiva y momentos de buen bateo, aspectos que le permitieron sostenerse en la pelea por los primeros lugares.

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Capital Sóftbol también dijo presente en Mendoza

Capital Sóftbol terminó en la quinta posición, cerrando su participación con saldo positivo dentro de un torneo de alto nivel competitivo.

El equipo mendocino sumó rodaje y experiencia frente a rivales de jerarquía, en una competencia que sirve como parámetro para medir el crecimiento del sóftbol local.

Más allá del resultado, la participación dejó sensaciones alentadoras, especialmente pensando en el desarrollo de jugadores y la proyección a futuro.

Caciques dominó el torneo y se quedó con el título invicto

En lo deportivo, Caciques fue claramente el mejor equipo del torneo.

El conjunto chileno se impuso 8-1 en la final ante Patronato de Paraná, dominando el juego de principio a fin y marcando diferencias desde el ataque. Con un plantel sólido y experiencia internacional, el equipo trasandino no dejó dudas y se llevó el título sin derrotas.

Posiciones finales del Vendimia 2026

  • 1° Caciques (Chile/Venezuela) – Campeón invicto
  • 2° Patronato (Paraná)
  • 3° UNCuyo (Mendoza)
  • 4° Universidad Río IV
  • 5° Capital Sóftbol (Mendoza)

Premios y balance del torneo

El certamen también tuvo reconocimientos individuales destacados:

  • Mejor lanzador: Lucas Galarza (Caciques)
  • MVP: Leo Bress (Patronato)

Con esta consagración, Caciques se suma al historial del Trofeo Challenger y corta la hegemonía que venía sosteniendo Patronato en los últimos años.

Un torneo que fortalece el sóftbol mendocino

Más allá del campeón, el Vendimia volvió a cumplir un rol clave.

La participación de UNCuyo y Capital Sóftbol refleja el crecimiento del deporte en Mendoza, que continúa sumando competencia, nivel y proyección. Frente a equipos consolidados, los conjuntos locales lograron medirse y competir, dejando una base importante para el desarrollo futuro.

El sóftbol mendocino sigue dando pasos firmes y el Vendimia 2026 volvió a ser una muestra clara de eso.

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