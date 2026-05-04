Playoffs Torneo Apertura 2026: la Lepra arranca de local y ya tiene calendario definido

ElClub Sportivo Independiente Rivadavia se prepara para el tramo más importante del campeonato. Tras la confirmación del calendario de los playoffs del Torneo Apertura 2026, el equipo mendocino será local en el estadio Bautista Gargantini en los octavos de final, con la posibilidad de mantener la localía también en cuartos si logra avanzar.
La definición del certamen llega con cruces de alto voltaje, clásicos y un formato intenso, donde los equipos jugarán cada pocos días sin margen de error.
El camino de Independiente Rivadavia en los playoffs
Independiente Rivadavia tendrá un calendario exigente si logra avanzar en el torneo.
El equipo mendocino jugará sábado y martes como local, lo que le otorga una ventaja importante en el inicio de la fase eliminatoria. Este factor puede ser determinante en un formato corto, donde cada detalle influye en el resultado.
Además, el buen rendimiento en la fase regular posicionó a la Lepra como uno de los equipos a seguir en la definición.
Cuándo se juegan semifinales y final del Torneo Apertura
La definición del campeonato ya tiene fechas tentativas y sede confirmada.
Las semifinales se disputarán entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, dependiendo del calendario internacional de los equipos que compiten en torneos CONMEBOL.
Por su parte, la gran final del Torneo Apertura 2026 se jugará el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes.