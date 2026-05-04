4 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra espera rival en los octavos y hoy la AFA define todo el calendario

El Club Sportivo Independiente Rivadavia conocerá su contrincante para una nueva fase del Torneo Apertura. Mirá todos los detalles.

El duelo entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia puede cambiar el cuadro para la Lepra. &nbsp;

El duelo entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia puede cambiar el cuadro para la Lepra.

 

Por Sitio Andino Deportes

Con tres partidos por disputarse para completar la fase regular, el Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva. El Club Sportivo Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y protagonista del campeonato, espera rival para los playoffs, que por ahora sería Unión de Santa Fe, aunque podría modificarse según los resultados de este lunes.

Cuándo se define el rival de la Lepra

El rival de la Lepra se definirá este lunes 4 de mayo desde las 17 horas, cuando se enfrenten Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie.

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Si Defensa y Justicia gana, desplazará a Unión de Santa Fe del último puesto clasificatorio en la Zona A y se meterá en los playoffs, modificando automáticamente el cruce de Independiente Rivadavia. En caso contrario, el Tatengue mantendrá su lugar.

El equipo mendocino atraviesa un presente destacado y se convirtió en una de las sensaciones del fútbol argentino, con rendimiento sostenido tanto a nivel local como internacional.

Cómo están los cruces de los playoffs del Torneo Apertura

A falta de un clasificado, el cuadro de los octavos de final ya está prácticamente definido.

Lado izquierdo del cuadro:

  • Estudiantes LP vs Racing
  • Rosario Central vs Independiente
  • Vélez vs Gimnasia LP
  • River vs San Lorenzo

Lado derecho del cuadro:

  • Independiente Rivadavia vs Unión (o Defensa y Justicia)
  • Talleres vs Belgrano
  • Argentinos Juniors vs Lanús
  • Boca vs Huracán

Los cruces podrían modificarse dependiendo del resultado del partido en Mendoza, que definirá el último cupo disponible.

Los equipos clasificados y el panorama general

Además de Independiente Rivadavia, también aseguraron su lugar en los playoffs Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y River Plate, que finalizaron en los primeros puestos de sus respectivas zonas.

El resto de los clasificados son:

  • Argentinos Juniors
  • Vélez
  • Talleres
  • Lanús
  • Rosario Central
  • Belgrano
  • Gimnasia
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Huracán
  • Racing

Cabe destacar que, aunque es poco probable, Boca podría caer al tercer lugar si Vélez vence a Newell’s por una diferencia de siete goles o más, lo que también podría alterar posiciones en el cuadro.

Las fechas de los playoffs del Torneo Apertura 2026

La fase eliminatoria del Torneo Apertura ya tiene su cronograma definido:

  • Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo
  • Cuartos de final: entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo
  • Semifinales: fin de semana del 17 de mayo
  • Final: sábado 24 de mayo

Un lunes decisivo para el cuadro final

La jornada del lunes será determinante para cerrar la fase regular y confirmar todos los cruces del Torneo Apertura.

Con Independiente Rivadavia ya instalado como protagonista, la definición del último clasificado terminará de armar el camino hacia el título, en un escenario donde cada resultado puede modificar los enfrentamientos de los playoffs.

Preguntas frecuentes sobre los playoffs del Torneo Apertura

¿Quién sería hoy el rival de Independiente Rivadavia?

Unión de Santa Fe, aunque puede cambiar.

¿Qué necesita Defensa y Justicia?

Debe ganar para clasificar a los playoffs.

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

El fin de semana del 10 de mayo.

¿Independiente Rivadavia define de local?

Sí, por haber terminado primero en su zona.

¿Cuándo es la final del Torneo Apertura?

El sábado 24 de mayo.

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