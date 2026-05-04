La Lepra espera rival en los octavos y hoy la AFA define todo el calendario

Con tres partidos por disputarse para completar la fase regular, el Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva. El Club Sportivo Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y protagonista del campeonato, espera rival para los playoffs, que por ahora sería Unión de Santa Fe, aunque podría modificarse según los resultados de este lunes.
Cuándo se define el rival de la Lepra
El rival de la Lepra se definirá este lunes 4 de mayo desde las 17 horas, cuando se enfrenten Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie.
Si Defensa y Justicia gana, desplazará a Unión de Santa Fe del último puesto clasificatorio en la Zona A y se meterá en los playoffs, modificando automáticamente el cruce de Independiente Rivadavia. En caso contrario, el Tatengue mantendrá su lugar.
El equipo mendocino atraviesa un presente destacado y se convirtió en una de las sensaciones del fútbol argentino, con rendimiento sostenido tanto a nivel local como internacional.
Cómo están los cruces de los playoffs del Torneo Apertura
A falta de un clasificado, el cuadro de los octavos de final ya está prácticamente definido.
Lado izquierdo del cuadro:
Estudiantes LP vs Racing
Rosario Central vs Independiente
Vélez vs Gimnasia LP
River vs San Lorenzo
Lado derecho del cuadro:
Independiente Rivadavia vs Unión (o Defensa y Justicia)
Talleres vs Belgrano
Argentinos Juniors vs Lanús
Boca vs Huracán
Los cruces podrían modificarse dependiendo del resultado del partido en Mendoza, que definirá el último cupo disponible.
Los equipos clasificados y el panorama general
Además de Independiente Rivadavia, también aseguraron su lugar en los playoffs Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y River Plate, que finalizaron en los primeros puestos de sus respectivas zonas.
El resto de los clasificados son:
Argentinos Juniors
Vélez
Talleres
Lanús
Rosario Central
Belgrano
Gimnasia
Independiente
San Lorenzo
Huracán
Racing
Cabe destacar que, aunque es poco probable, Boca podría caer al tercer lugar si Vélez vence a Newell’s por una diferencia de siete goles o más, lo que también podría alterar posiciones en el cuadro.
Las fechas de los playoffs del Torneo Apertura 2026
La fase eliminatoria del Torneo Apertura ya tiene su cronograma definido:
Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo
Cuartos de final: entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo
Semifinales: fin de semana del 17 de mayo
Final: sábado 24 de mayo
Un lunes decisivo para el cuadro final
La jornada del lunes será determinante para cerrar la fase regular y confirmar todos los cruces del Torneo Apertura.
Con Independiente Rivadavia ya instalado como protagonista, la definición del último clasificado terminará de armar el camino hacia el título, en un escenario donde cada resultado puede modificar los enfrentamientos de los playoffs.
Preguntas frecuentes sobre los playoffs del Torneo Apertura
¿Quién sería hoy el rival de Independiente Rivadavia?