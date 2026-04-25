La Ciudad de Mendoza se prepara para Independiente Rivadavia y Gimnasia con un mensaje claro de paz.

La previa del superclásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia se vivió este viernes en la Ciudad de Mendoza , con un encuentro encabezado por el intendente Ulpiano Suarez en el Salón Amarillo. El evento reunió a jugadores, dirigentes y prensa en la antesala de un partido histórico en la Primera División del fútbol argentino.

Durante la presentación, referentes de ambos clubes destacaron la importancia del clásico y el orgullo de que dos equipos mendocinos compitan en la máxima categoría. Además, remarcaron la necesidad de vivir este evento deportivo como una verdadera fiesta, con respeto y sin violencia.

El intendente Ulpiano Suarez subrayó la expectativa que genera el encuentro en miles de mendocinos y lo definió como un hecho trascendental tanto para el deporte como para la ciudad. En ese sentido, pidió que la pasión se canalice de manera positiva, promoviendo la convivencia y el respeto .

Asimismo, destacó que este clásico representa una oportunidad única para mostrar a Mendoza como una ciudad que apuesta por la armonía, con el compromiso conjunto de dirigentes, jugadores y medios de comunicación.

Jugadores y dirigentes reforzaron el mensaje

Los capitanes de ambos equipos, entre ellos Sebastián Villa y Diego Mondino, coincidieron en la necesidad de disfrutar el partido en paz. Ambos remarcaron que, más allá de la rivalidad, el clásico debe ser una celebración deportiva, sin violencia y con respeto entre hinchas.

Por su parte, dirigentes como Agustín Vila y Juan Pablo Civit resaltaron el valor de este superclásico en Mendoza como vidriera nacional para el fútbol local. En ese marco, insistieron en que la rivalidad debe quedar dentro de la cancha, promoviendo el disfrute y el crecimiento del deporte en la provincia.