ADERPE Day: buscan reducir la brecha entre educación y trabajo en Mendoza

La Zona Industrial Rodríguez Peña fue, durante dos jornadas consecutivas, el escenario de un ejercicio poco frecuente en la vida económica de Mendoza: empresarios, funcionarios, docentes y estudiantes compartiendo espacios de trabajo real para debatir, de manera concreta, cómo construir una economía provincial más integrada y con mayor capacidad de generar empleo calificado .

La tercera edición del ADERPE Day , organizada por la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña, convocó a más de 700 participantes y volvió a instalar la pregunta sobre cómo acortar la distancia entre el sistema educativo y el entramado productivo .

El encuentro, que tuvo su acto inaugural en Polo Cumbrar , contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, representantes del sector privado e instituciones de educación técnica y superior. La apertura estuvo a cargo del Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , quien valoró la iniciativa como un espacio que permite mostrar el funcionamiento real de la industria a quienes se preparan para ingresar al mercado laboral. "Es un orgullo cómo la industria abre sus puertas para mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos y, sobre todo, para acercar a los jóvenes al mundo laboral", señaló el funcionario, quien también subrayó el papel de las nuevas tecnologías (incluida la inteligencia artificial ) como variables ineludibles en la formación de las próximas generaciones.

Por su parte, Manuel Ponce , presidente de ADERPE, trazó los lineamientos que orientan la propuesta. "Necesitamos una visión estratégica que conecte a nuestras empresas con las oportunidades reales que se presentan, especialmente en sectores de gran potencial", afirmó. Su discurso inaugural hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la educación técnica como herramienta de inserción laboral y como respuesta a las demandas concretas de una industria en transformación .

Copy of ADERPE DAY INAUGURACIÓN 2026_43 Funcionarios y directivos de ADERPE junto a los disertantes y promotores de las jornadas de educación y trabajo

La fábrica como aula

El núcleo operativo del ADERPE Day fue la apertura de plantas industriales a estudiantes de escuelas técnicas, universidades e institutos superiores. Más de 700 alumnos recorrieron instalaciones de empresas radicadas en la zona, donde pudieron observar procesos productivos, tecnologías en uso y perfiles laborales demandados por distintas actividades económicas. Participaron, entre otras, Alex Stewart, All In, Andesmar, Alser Logístico, Cartocor, Cofarmen, Dibiagi, Grupo LTN, New Panel, Nutriwork, Polo Cumbrar y Talca.

La lógica del dispositivo es deliberada: llevar a los jóvenes al lugar donde el trabajo ocurre, en lugar de describirlo desde un aula. En ese sentido, el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien recorrió las instalaciones de Polo Cumbrar junto a estudiantes y directivos, fue explícito sobre el valor de esa experiencia directa. "Los jóvenes necesitan más herramientas para entender cómo funciona hoy el mundo del trabajo y qué oportunidades pueden construir a futuro. Acercar la escuela a las empresas también es una forma de preparar mejor a los estudiantes para los desafíos que vienen", expresó.

García Zalazar destacó, además, el aporte de estas instancias a la orientación vocacional, un proceso que con frecuencia se desarrolla con información incompleta o alejada de las condiciones reales del mercado laboral. La posibilidad de conocer de primera mano los procesos, los perfiles profesionales requeridos y las condiciones de trabajo en sectores industriales activos ofrece a los estudiantes una referencia concreta sobre la cual proyectar sus decisiones de formación.

Finanzas y empresa: la dimensión formativa para adultos

El programa no se limitó a los recorridos industriales. A lo largo de las dos jornadas, se desarrollaron charlas y capacitaciones orientadas tanto a estudiantes como a empresarios y referentes del sector. Los ejes temáticos incluyeron la formación en primer empleo, una introducción a las finanzas e inversiones para adolescentes y jóvenes, y el análisis del entorno financiero en el ámbito empresarial.

El cierre de la segunda jornada estuvo a cargo de Elena Alonso, con una charla abierta titulada "Las finanzas de tu empresa a otro nivel", realizada en el SUM del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS). La elección del tema no es casual: en un contexto macroeconómico de alta volatilidad, la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas que integran la zona industrial se convierte en una variable crítica para la supervivencia y el crecimiento.

Una articulación que se consolida

Claudia Elaskar, coordinadora del evento, valoró el nivel de participación alcanzado y el involucramiento de empresas, organismos públicos e instituciones educativas, e instó a profundizar ese trabajo conjunto como condición para potenciar el desarrollo de la Zona Industrial Rodríguez Peña.

Con su tercera edición, el ADERPE Day se afirma un modelo de articulación que, si bien no resuelve por sí solo las brechas estructurales entre educación y empleo, ofrece un formato replicable para acercar posiciones entre actores que habitualmente operan en circuitos separados. La pregunta de fondo (cómo hacer que la industria mendocina forme parte activa de la trayectoria educativa de sus futuros trabajadores) no tiene respuesta simple.