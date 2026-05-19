La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La provincia de Mendoza avanza en la formación de recursos humanos para acompañar su desarrollo geológico. Con esa premisa, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Energía y Ambiente presentaron la Formación Profesional de Perforista Minero . Esta propuesta académica corta de Nivel III está diseñada para responder a la alta demanda de personal calificado en el sector.

La presentación estuvo a cargo de la directora de Educación Superior, Mariela Ramos , y el director de Minería, Jerónimo Shantal , quienes brindaron precisiones sobre los requisitos de ingreso, la modalidad de cursado y el fuerte impacto que esta especialidad tendrá en la generación de empleo directo e indirecto.

La capacitación está estructurada para permitir la participación de aspirantes de todos los departamentos de Mendoza, combinando la flexibilidad virtual con la rigurosidad de la práctica en terreno.

Duración: aproximadamente 1 año (780 horas reloj).

Modalidad: mixta. El bloque teórico se dictará de manera virtual , mientras que las instancias prácticas serán estrictamente presenciales dadas las particularidades operativas de la profesión.

Sede de dictado: dependerá del INSUTEC (Instituto 9-019) , ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Fechas clave: las inscripciones comenzarán el 27 de mayo mediante el sitio web de la institución, y las clases iniciarán en el mes de agosto .

Condiciones de ingreso: los interesados deben contar con el Secundario completo o ser mayores de 25 años (bajo el régimen del artículo 7º de la Ley de Educación Superior). Como parte del proceso de selección, se tomará un pequeño examen de ingreso.

Una profesión clave y con vacancia en el mercado

El lanzamiento de este curso responde a una necesidad inmediata de las empresas que operan en la provincia. El director de Minería, Jerónimo Shantal, explicó que Mendoza atraviesa un periodo de fuerte impulso en la exploración: a los 34 proyectos aprobados en 2024 y los 27 de 2025, se sumarán próximamente cerca de 71 proyectos en evaluación en Malargüe, además de Don Luis en la Legislatura, Potasio Río Colorado y los trabajos actuales en PSJ Cobre Mendocino (Uspallata).

"Necesitamos explorar y para eso lo primero que van a requerir las empresas son perforistas. Es una profesión que hoy prácticamente no hay en el mercado local; casi siempre dependía de la experiencia de personas que trabajaron por años. Queremos impulsar esto para que en las próximas temporadas las empresas no tengan que buscar personal afuera y contraten mendocinos", destacó Shantal.

El impacto en el empleo es directo y multiplicador. Un equipo de perforación en exploración opera las 24 horas y requiere entre 7 y 10 personas por turno de forma directa (perforistas, ayudantes, mecánicos y responsables ambientales).

Sin embargo, el funcionario precisó que de manera indirecta se generan entre 40 y 50 puestos de trabajo por equipo a través de servicios asociados de seguridad, medicina, transporte y catering.

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Sostenibilidad y perspectiva de género

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que el plan de estudios va más allá de la capacitación técnica dura. Los módulos incorporarán transversalmente criterios de sostenibilidad -un eje político y ambiental que la provincia aplica a todas sus carreras de recursos renovables, petróleo, gas y minería- para asegurar el cuidado del medio ambiente y el vínculo con la comunidad.

mineria y educacion IA la formación contemplará habilidades blandas y contenidos con perspectiva de género.

Asimismo, la formación contemplará habilidades blandas y contenidos con perspectiva de género. Al respecto, Mariela Ramos concluyó: "En una industria históricamente masculinizada, más allá de que sea una mujer o no la que esté al frente de la perforadora, es fundamental abordar estos temas para preparar los entornos laborales donde convivirán compañeros y compañeras en cualquier ámbito de la minería".