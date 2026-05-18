Detrás de las aulas vacías: por qué la DGE unifica escuelas de adultos en Mendoza.

La Dirección General de Escuelas oficializó la unificación de veinte Centros de Jóvenes y Adultos (CEBJA) en la provincia de Mendoza para frenar el abandono escolar . La medida busca optimizar recursos ante la baja matrícula. Las escuelas absorbidas funcionarán como aulas anexas en sus mismos edificios, garantizando la continuidad de los alumnos y sumando nuevos cargos directivos y psicopedagógicos.

El motivo central que disparó esta reforma, que comenzará a regir desde el 1 de junio, tiene que ver con el "desgranamiento" de la matrícula . Según consta en la norma y ratifican las estadísticas oficiales, muchos de estos centros terminaban el ciclo lectivo con apenas 20 o 30 estudiantes en total, desnudando la extrema dificultad del sistema para retener a los alumnos a lo largo del año.

La Dirección General de Escuelas oficializó la unificación de veinte Centros de Jóvenes y Adultos (CEBJA) en la provincia de Mendoza.

Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos , en diálogo con Sitio Andino aclaró que este proceso forma parte de un plan progresivo: "Esta no es la primera unificación que hace la DGE , ya la hicimos el año pasado y teniendo en cuenta los resultados alcanzados, decidimos seguir avanzando".

El funcionario recordó que, si bien la primera etapa implementada en 2025 fue difícil, en esta segunda instancia el panorama cambió radicalmente gracias al consenso.

"Esta vez fue un trabajo en conjunto con los supervisores. Al ver que la propuesta era interesante, que no se cerraba ninguna escuela sino que se complementaban para fortalecerse, los mismos supervisores nos terminaron pidiendo las unificaciones", remarcó Arias, detallando que para definir los centros se realizó un relevamiento georreferenciado mediante Google Maps para evaluar distancias, matrículas y perfiles institucionales.

A pesar del impacto administrativo, desde la DGE insistieron en que no hay cierre físico de aulas. Las escuelas absorbidas pasarán a ser formalmente "Aulas Anexas" de los centros sede, por lo que los estudiantes seguirán cursando en los mismos lugares de siempre, resguardando sus trayectorias, las divisiones vigentes y el porcentaje de zona del personal.

Los cambios abarcan a instituciones de Godoy Cruz, San Martín, Tunuyán, San Carlos, Lavalle y Las Heras.

cens escuela, secundaria, adultos No hay cierre físico de aulas, sino que las escuelas absorbidas pasarán a ser "Aulas Anexas" de los centros sede.

El nuevo perfil del estudiante y la creación de "Vicedirectores"

Uno de los puntos más salientes de la reforma es el cambio en la estructura de mandos dentro de las escuelas. Arias explicó que los CEBJA arrastraban un diseño institucional antiguo que ya no responde al contexto social actual: "Estas escuelas estaban pensadas para situaciones de años atrás, donde el joven adulto era totalmente distinto al de ahora".

Tradicionalmente existían dos figuras: el director libre y el "director maestro". Este último no contaba con secretarios y debía asumir en solitario las tareas administrativas, pedagógicas y comunitarias (como salir a buscar a los chicos a sus barrios). "Realmente era mucho para una sola persona", reconoció el titular de la EPJA.

Con la nueva resolución, la mayoría de los directores maestros se unifican con directores libres para garantizar el apoyo de una secretaría. Además, la DGE introdujo una novedad histórica para la modalidad: "Hemos creado cargos de vicedirectores, algo que nunca existió en la Educación de adultos". Paralelamente, se sumarán secretarios, asesores pedagógicos y orientadores psicopedagógicos y sociales.

"Las escuelas hoy reciben problemáticas muy complejas de la sociedad y debemos estructurar la institución para responder a esa demanda. El año pasado, el acompañamiento de estos equipos de orientación nos permitió lograr un 20% de aumento en el sostenimiento de la matrícula, lo cual es re importante", subrayó Arias.

docentes en capacitación 1.jpg Durante la restructuración, se han creado cargos de vicedirectores, algo que nunca existió en la Educación de adultos.

Formación laboral y un "boom" en la educación a distancia

Para las autoridades, limitar la lectura de la medida a una simple fusión de escuelas sería injusto, ya que forma parte de una transformación global de la modalidad que incluye el lanzamiento de los programas "CEPAS" (secundarios con formación laboral integrada) y un fuerte crecimiento de la educación a distancia, que este año registró un récord de 10.000 preinscriptos.

"Una escuela que antes recibía 80 estudiantes ahora va a recibir 200 debido al interés por la terminalidad educativa y a convenios como el que firmamos con el Ministerio de Seguridad para el sector de seguridad privada, que nos sumó 3.000 alumnos", concluyó Arias. "Para absorber esa masa de estudiantes necesitábamos reforzar la escuela con un director, un vicedirector y asesores; de lo contrario, caemos en la misma situación de siempre: se inscriben y después abandonan. Y ese no es nuestro objetivo".