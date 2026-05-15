Desde el Valle de Uco a Washington: un estudiante mendocino participará en una competencia continental de litigación

El talento académico mendocino volverá a tener presencia internacional. Marcos García, alumno de la sede Valle de Uco de la Universidad Champagnat , fue seleccionado para participar en la 31ª edición de la Inter-American Human Rights Moot Court Competition (IAMOOT) , una de las competencias académicas más importantes del continente en materia de litigación internacional y derechos humanos.

El certamen se desarrollará del 17 al 22 de mayo en Washington D.C. y reunirá a universidades de distintos países de América y otras regiones, que pondrán a prueba sus conocimientos jurídicos en escenarios de alta exigencia académica.

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Durante la competencia, los equipos deberán participar en simulaciones de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos , abordando casos complejos vinculados a derechos fundamentales, argumentación jurídica y derecho internacional.

La IAMOOT es organizada por la American University Washington College of Law y está considerada una de las experiencias académicas más prestigiosas para estudiantes de derecho en el continente.

Del Valle de Uco al escenario internacional

La participación de Marcos García representa no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al crecimiento académico de la sede Valle de Uco de la Universidad Champagnat y al potencial de los jóvenes mendocinos en escenarios internacionales.

Su presencia en Washington volverá a poner al Valle de Uco en el mapa académico continental, llevando el talento y la formación mendocina a una de las competencias más exigentes del ámbito jurídico.

Marcos García, talento del Valle de Uco