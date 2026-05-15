15 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

Desde el Valle de Uco a Washington: un estudiante mendocino participará en una competencia continental de litigación

Marcos García, alumno de la sede Valle de Uco de la Universidad Champagnat, participará de la IAMOOT, una de las competencias académicas más prestigiosas de América.

Marcos García junto a Trinidad Puebla Bertolo y la Profesora María Milagros Noli.

Marcos García junto a Trinidad Puebla Bertolo y la Profesora María Milagros Noli.

Por Sitio Andino Departamentales

El talento académico mendocino volverá a tener presencia internacional. Marcos García, alumno de la sede Valle de Uco de la Universidad Champagnat, fue seleccionado para participar en la 31ª edición de la Inter-American Human Rights Moot Court Competition (IAMOOT), una de las competencias académicas más importantes del continente en materia de litigación internacional y derechos humanos.

El certamen se desarrollará del 17 al 22 de mayo en Washington D.C. y reunirá a universidades de distintos países de América y otras regiones, que pondrán a prueba sus conocimientos jurídicos en escenarios de alta exigencia académica.

Lee además
Cooperativa Textil Uco.

Uniformes, guardapolvos y trabajo genuino: la cooperativa que sigue creciendo en el Valle de Uco
IES 9-009 de Tupungato (foto archivo). video

"La comunidad está en alerta": hablaron desde el IES de Tupungato tras los rumores de cierre

Simulaciones ante la Corte Interamericana

Durante la competencia, los equipos deberán participar en simulaciones de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abordando casos complejos vinculados a derechos fundamentales, argumentación jurídica y derecho internacional.

La IAMOOT es organizada por la American University Washington College of Law y está considerada una de las experiencias académicas más prestigiosas para estudiantes de derecho en el continente.

Del Valle de Uco al escenario internacional

La participación de Marcos García representa no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al crecimiento académico de la sede Valle de Uco de la Universidad Champagnat y al potencial de los jóvenes mendocinos en escenarios internacionales.

Su presencia en Washington volverá a poner al Valle de Uco en el mapa académico continental, llevando el talento y la formación mendocina a una de las competencias más exigentes del ámbito jurídico.

Marcos García, talento del Valle de Uco

Embed - ¡Orgullo! Tunuyanino representará al país en una competencia de Derechos Humanos en Washington

Temas
Seguí leyendo

La poda ya empezó en el Valle de Uco y la tecnología gana terreno en las fincas

Crece la producción de huevos en Valle de Uco: "Sacábamos de 5 a 6 maples por día, hoy sacamos 20 o 25"

Un antes y un después para el Valle de Uco: San Carlos consiguió una distinción inédita en el planeta

Se derogó una prohibición histórica y ahora explican cómo está regulada la caza deportiva en Mendoza

Buscan mantener a la región del Valle de Uco con estatus sanitario protegido

Casa propia en Tupungato: el protagonismo de mujeres jefas de hogar en una entrega cargada de emoción

La Ciudad sale al rescate de los clubes con un programa que combina alivio fiscal e integración social

Electrónicos, aceite usado y residuos secos: así fue la jornada ambiental que movilizó a vecinos en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Río Grande, Malargüe.

Robaron pertenencias de una camioneta mientras pescaban en el sur mendocino

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: desde cuándo y por qué

Nieve: el fenómeno que todos esperan podría volver este fin de semana a Mendoza.

Sábado "polar" en Mendoza: frío, viento sur y una posibilidad que ilusiona a muchos

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

Importantes daños tras una explosión e incendio en un salón de fiestas de Maipú

Día Nacional del Docente Universitario: por qué se celebra hoy, 15 de mayo

¿Por qué hoy es el Día Nacional del Docente Universitario? El hecho histórico que marcó esta fecha

Grave incendio en una casa de Guaymallén. 

Héroes: bomberos rescataron a una familia de un incendio en Guaymallén