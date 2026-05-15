San Carlos firmó un acuerdo con la Cooperativa Textil Uco para fortalecer la producción y el empleo

El Municipio de San Carlos firmó un importante convenio de trabajo conjunto con la Cooperativa Textil Uco , representada por su presidenta, Marisol Ramírez , junto al intendente Alejandro Morillas , con el objetivo de fortalecer la producción regional, impulsar el empleo genuino y acompañar el crecimiento de la industria textil en el departamento.

Ubicada en Eugenio Bustos , la cooperativa se ha consolidado como un espacio de producción y generación de oportunidades para numerosas familias sancarlinas.

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Actualmente trabajan en la confección de uniformes, guardapolvos, camperas, pantalones, remeras, disfraces y distintos desarrollos textiles destinados a particulares, empresas, escuelas, instituciones y emprendimientos de toda la región.

Desde ambas instituciones remarcaron que el acuerdo busca fortalecer el trabajo local , fomentar el comercio interno y acompañar a quienes apuestan al crecimiento económico y social del departamento a través del cooperativismo.

Desde la cooperativa destacaron además que muchas de las necesidades textiles del departamento pueden resolverse dentro de San Carlos, generando mano de obra local y nuevas oportunidades para la comunidad.

Convocan a empresas, instituciones y nuevos socios

En ese marco, invitaron a empresas, comercios, escuelas e instituciones a conocer el trabajo que vienen desarrollando y apostar por la producción regional. También convocaron a vecinos interesados en sumarse como socios y formar parte de un proyecto colectivo que continúa creciendo en el corazón del Valle de Uco.

La Municipalidad de San Carlos, en tanto, reafirmó su compromiso de seguir acompañando iniciativas que generen empleo genuino, fortalezcan la economía regional y promuevan el desarrollo de la comunidad.