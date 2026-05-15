15 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
San Carlos

San Carlos firmó un acuerdo con la Cooperativa Textil Uco para fortalecer la producción y el empleo

El municipio de San Carlos firmó un convenio con la Cooperativa Textil Uco para potenciar la producción regional, generar empleo genuino y seguir fortaleciendo el desarrollo económico del departamento.

Cooperativa Textil Uco.

Cooperativa Textil Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos firmó un importante convenio de trabajo conjunto con la Cooperativa Textil Uco, representada por su presidenta, Marisol Ramírez, junto al intendente Alejandro Morillas, con el objetivo de fortalecer la producción regional, impulsar el empleo genuino y acompañar el crecimiento de la industria textil en el departamento.

Una cooperativa que genera trabajo en el Valle de Uco

Ubicada en Eugenio Bustos, la cooperativa se ha consolidado como un espacio de producción y generación de oportunidades para numerosas familias sancarlinas.

Lee además
Se dio a conocer un nuevo cronograma de desvíos y las nuevas zonas intervenidas por las obras en la Ruta Nacional 143. video

Nuevos cortes y desvíos por las obras en la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael
controles visuales gratuitos, diagnosticos y gran convocatoria en una jornada inedita de salud

Controles visuales gratuitos, diagnósticos y gran convocatoria en una jornada inédita de salud

Actualmente trabajan en la confección de uniformes, guardapolvos, camperas, pantalones, remeras, disfraces y distintos desarrollos textiles destinados a particulares, empresas, escuelas, instituciones y emprendimientos de toda la región.

image

Apostar por producir en San Carlos

Desde ambas instituciones remarcaron que el acuerdo busca fortalecer el trabajo local, fomentar el comercio interno y acompañar a quienes apuestan al crecimiento económico y social del departamento a través del cooperativismo.

Desde la cooperativa destacaron además que muchas de las necesidades textiles del departamento pueden resolverse dentro de San Carlos, generando mano de obra local y nuevas oportunidades para la comunidad.

Convocan a empresas, instituciones y nuevos socios

En ese marco, invitaron a empresas, comercios, escuelas e instituciones a conocer el trabajo que vienen desarrollando y apostar por la producción regional. También convocaron a vecinos interesados en sumarse como socios y formar parte de un proyecto colectivo que continúa creciendo en el corazón del Valle de Uco.

La Municipalidad de San Carlos, en tanto, reafirmó su compromiso de seguir acompañando iniciativas que generen empleo genuino, fortalezcan la economía regional y promuevan el desarrollo de la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

El espectáculo que mezcla música lírica y las películas más famosas del mundo llega a Mendoza

Un antes y un después para el Valle de Uco: San Carlos consiguió una distinción inédita en el planeta

La enfermedad silenciosa que amenaza cultivos de ajo y cebolla en Mendoza

Una noche marcada por incendios: hubo operativos en Eugenio Bustos y Las Pareditas

Grave incendio destruyó una cosecha de orégano en San Carlos: mirá las fotos y videos

La Ciudad sale al rescate de los clubes con un programa que combina alivio fiscal e integración social

Electrónicos, aceite usado y residuos secos: así fue la jornada ambiental que movilizó a vecinos en Godoy Cruz

Gasoducto de San Rafael: qué falta para que empiece a operar y qué deben hacer los vecinos

LO QUE SE LEE AHORA
Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael. video

¿Hay preocupación por la gripe en San Rafael? La respuesta del hospital local

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: desde cuándo y por qué

El Quini 6 acumula un pozo récord de $10.100 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $10.100 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

Importantes daños tras una explosión e incendio en un salón de fiestas de Maipú

Nieve: el fenómeno que todos esperan podría volver este fin de semana a Mendoza.

Sábado "polar" en Mendoza: frío, viento sur y una posibilidad que ilusiona a muchos

Manuel Adorni visitó Mendoza en un clima tenso con el oficialismo provincial. video

La tensa e incómoda visita de Manuel Adorni a Mendoza