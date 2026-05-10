10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Salud

Una jornada histórica de salud visual reunió a más de 150 adultos mayores en San Carlos

La jornada en San Carlos brindó controles visuales, diagnósticos y orientación en salud a más de 150 personas mayores de 60 años.

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Por Sitio Andino Departamentales

Con una importante convocatoria y una destacada participación de vecinos y vecinas, más de 150 personas accedieron a controles visuales gratuitos durante una jornada inédita de salud impulsada por la Fundación Zaldivar, que por primera vez llevó adelante este tipo de operativo en San Carlos.

La propuesta estuvo destinada a adultos mayores de 60 años sin obra social, con el objetivo de acercar evaluaciones oftalmológicas, diagnósticos especializados y orientación médica a uno de los sectores más sensibles de la comunidad.

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Un trabajo conjunto entre el sector público y privado

El operativo fue desarrollado en articulación con la Municipalidad de San Carlos, a través del área de Desarrollo Humano y Salud, y contó con la presencia de la directora de la fundación, Susana Azpilicueta, la asesora Laura Carbonari y del intendente Alejandro Morillas, quienes recorrieron la jornada y destacaron la importancia de acercar servicios de salud especializados al territorio.

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Controles, diagnósticos y detección de patologías

Durante toda la jornada, profesionales de la salud realizaron controles oftalmológicos, estudios visuales y diagnósticos especializados, permitiendo detectar distintas patologías y orientar a los pacientes sobre los pasos a seguir en cada caso.

El equipo médico estuvo integrado por especialistas de la Fundación Zaldivar, entre ellos la Dra. Bárbara Crespo, la Dra. Andrea Pizarro, la Dra. Ornella Andino, la Dra. Victoria Tonelli, el Dr. Ignacio González y el Dr. Tiago Pointelin, junto a técnicos y personal especializado.

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Un operativo de salud con fuerte acompañamiento institucional

Desde el municipio también acompañaron profesionales de distintas áreas de salud, equipos de traslado y personal sanitario, en una jornada que además contó con el respaldo de Banco Macro.

La importante convocatoria dejó en evidencia la necesidad de seguir impulsando políticas públicas y articulaciones institucionales que permitan acercar servicios médicos especializados a cada rincón del territorio.

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