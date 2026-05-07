Cómo la Inteligencia de Datos ayudará a que los hospitales de Mendoza funcionen mejor.

Con el objetivo de que los hospitales funcionen mejor, el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza creó la Unidad de Inteligencia Sanitaria (UNIS) . Esta oficina centralizará toda la información que hoy está dispersa -como el stock de insumos, el personal disponible y los turnos- para analizarla en tiempo real.

Con la puesta en marcha de la UNIS , la provincia activa un "cerebro digital" diseñado para que el sistema sanitario funcione como un reloj. Se podrá detectar fallas y tomar decisiones basadas en datos reales para mejorar la atención médica.

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Inteligencia de Datos, una herramienta que fortalecerá el sistema sanitario de Mendoza.

Tradicionalmente, la administración hospitalaria ha lidiado con la falta de conexión entre las áreas operativas, presupuestarias y asistenciales. La Inteligencia de Datos llega para cambiar esto a través de tres pilares fundamentales:

Detección temprana de desvíos: el sistema permitirá identificar de inmediato si un hospital está superando su capacidad, si hay quiebres de stock en insumos críticos o si la asignación de recursos humanos no coincide con la demanda de pacientes.

Gestión basada en evidencia: las decisiones ya no se tomarán por intuición. La UNIS proporcionará tableros de control en tiempo real que mostrarán qué áreas necesitan refuerzos y dónde se están logrando los mejores resultados.

Transparencia y trazabilidad: cada peso invertido y cada prestación realizada tendrá un seguimiento preciso, asegurando que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

17 de Marzo de 2026, entrevista Ministro de Salud y deportes, Rodolfo Montero. Fuesmen, físico médico El sistema permitirá identificar si un hospital está superando su capacidad, si hay quiebres de stock en insumos críticos. Foto: Cristian Lozano

¿Qué beneficios notará el ciudadano?

Aunque la UNIS es una unidad de gestión técnica, su éxito se traduce en mejoras tangibles para los mendocinos que asisten a los hospitales públicos:

Mejor flujo de atención: al analizar los tiempos de espera y la ocupación de camas, se pueden optimizar las derivaciones y reducir los cuellos de botella en las guardias.

Insumos garantizados: la inteligencia sanitaria permite predecir el consumo de medicamentos y materiales descartables, evitando que un paciente se encuentre con faltantes al momento de su atención.

Políticas de prevención eficaces: al cruzar datos epidemiológicos de toda la provincia, el Ministerio podrá lanzar campañas de vacunación o prevención en zonas específicas antes de que se produzca un brote o una crisis sanitaria.

Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos Con la herramienta, se podrán optimizar las derivaciones y reducir los cuellos de botella en las guardias. Foto: Cristian Lozano

Un ecosistema de "Business Intelligence"

La implementación, establecida bajo la Ley N° 9460 de Transformación Digital, no es un hecho aislado. La UNIS trabajará codo a codo con la Dirección de Salud Digital, encargada de la infraestructura tecnológica. Mientras una asegura que la información fluya, la otra (la UNIS) se encarga de que esa información "hable" y sirva para gobernar mejor.

Este nuevo modelo de gobernanza de datos sigue los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), posicionando a Mendoza como un referente regional en modernización del Estado.

Embed Avanzamos en la creación de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, una herramienta estratégica que permitirá centralizar datos, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en todo el sistema de salud de Mendoza. pic.twitter.com/3XT4Pwo8Mp — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) May 7, 2026

Las dos fases del cambio

El despliegue de esta unidad será progresivo. En una primera etapa, se consolidarán los indicadores estratégicos y se formalizarán los tableros de comando ministerial. En la segunda fase, la inteligencia de datos se integrará profundamente con la planificación a largo plazo, permitiendo evaluar el impacto real de cada política de salud en la población.