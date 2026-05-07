La pareja que murió por hantavirus pasó por Mendoza antes de viajar a la Antártida

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados.

Las autoridades sanitarias mantienen la atención sobre el caso de una pareja de turistas neerlandeses que contrajo hantavirus luego de participar de un crucero por la Antártida. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación epidemiológica, ambos realizaron un extenso recorrido por la Argentina y durante febrero atravesaron Mendoza por el Paso Internacional Cristo Redentor .

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los viajeros permanecieron más de 40 días en territorio argentino antes de continuar viaje hacia Chile. Durante ese período, ingresaron al país por la provincia de Neuquén, regresaron al vecino país y posteriormente volvieron a entrar a la Argentina a través de Mendoza para continuar su trayecto hacia el sur.

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Por estas horas, los especialistas intentan determinar en qué lugar pudo haberse producido el contagio. Las autoridades sanitarias explicaron que el hantavirus posee un periodo de incubación que puede extenderse durante varias semanas , una situación que complica precisar el origen exacto de la infección.

Por estas horas, los especialistas intentan determinar en qué lugar pudo haberse producido el contagio.

Hasta el momento, el sitio donde la pareja habría contraído el virus no fue confirmado oficialmente. En paralelo, los organismos de salud continúan monitoreando posibles contactos y lugares visitados por los turistas durante su estadía en la región.

Sin embargo, hasta ahora, no se detectaron nuevos casos relacionados en Argentina vinculados al recorrido realizado por la pareja neerlandesa.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados, especialmente mediante su orina, heces o saliva.

Aunque es poco frecuente, puede existir transmisión entre personas en ciertos casos, lo que aumenta la preocupación en contextos cerrados como un barco.

En Argentina circulan distintas variantes del virus, entre ellas el virus Andes, que puede presentar contagio interpersonal.