Donar sangre ya no es obligatorio para cirugías, pero médicos piden no relajarse con el stock.

A partir de mayo, el sistema sanitario argentino prohíbe por ley que las clínicas exijan dadores de sangre para autorizar cirugías , priorizando un modelo 100% voluntario. Mientras la provincia de Mendoza celebra el fin de esta presión sobre las familias, la comunidad médica advierte que la medida exige una planificación extrema para evitar el desabastecimiento en quirófanos.

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Mendoza llega a este escenario con un trabajo previo importante. Pedro Ruiz , titular del Centro Regional de Hemoterapia, destacó en diálogo con Sitio Andino, que la provincia viene trabajando este modelo desde hace una década : "En 2016 existía solo un 15% de donantes voluntarios; hoy ese número trepó al 65% ", aseguró, señalando que las campañas de promoción han sido esenciales.

Sin embargo, Ruiz aclaró un punto clave: "No es que no se puedan pedir más donantes de sangre. Lo que no pueden hacer los servicios médicos es decirle al familiar: 'si no me traés tantos donantes, no te opero'. Se debe trabajar en la fidelización, pero nunca puede ser una cuestión de coerción".

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg Pedro Ruiz, titular del Centro de Hemoterapia Regional. Foto: Yemel Fil

Las advertencias del Círculo Médico

A pesar de los beneficios éticos, José Lodovico Palma, del Círculo Médico, advirtió a este medio que la transición podría ser riesgosa si no hay una organización "seria y responsable".

Para el especialista, "con la resolución sola no alcanza" y existe el riesgo de que las instituciones interpreten la norma como una invitación a dejar de gestionar dadores.

"La sangre no debe depender de la angustia de una familia, pero tampoco de la improvisación. Si se elimina la reposición, el sistema debe garantizar reservas suficientes mediante donación voluntaria, planificada y organizada", subrayó Palma, insistiendo en que la seguridad transfusional no puede quedar a la deriva durante esta etapa de transición.

Donacion sangre - 47838 Para el Círculo Médico, la sangre no debe depender de la angustia de una familia, pero tampoco de la improvisación.

Nuevos requisitos y el fin de los estigmas

La actualización normativa también moderniza los criterios para los donantes, priorizando la ciencia sobre los prejuicios:

Chau al ayuno: ya no es necesario asistir sin desayunar. Se recomienda ingerir 500 ml de agua o bebidas con sales antes de la extracción para evitar descompensaciones.

Conductas, no grupos: se eliminan las restricciones basadas en la orientación sexual o identidad de género. Este cambio representa el fin de los estigmas históricos, al sustituir el concepto de "grupos de riesgo" por el de "conductas de riesgo" . La aptitud se determina ahora por una evaluación científica de prácticas individuales recientes (como sexo sin protección o tatuajes nuevos), garantizando un proceso más inclusivo y honesto.

Requisitos generales: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, sentirse bien de salud y presentar DNI o pasaporte.

Con esta reforma, Mendoza busca alinearse con los estándares internacionales, donde la disponibilidad de sangre depende de la solidaridad planificada y el compromiso del Estado, liberando al paciente de una carga adicional en momentos críticos.