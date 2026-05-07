La visión global de Fénix y cómo Zummy conquistó a las familias en Argentina

Lo que comenzó en 1995 como un emprendimiento enfocado en purés de fruta para uso industrial en General Alvear, Mendoza, se ha transformado hoy en un referente global de la agroindustria. La empresa Fénix , liderada por los hermanos Germán y Mariano Perón, se ha consolidado como proveedora de los grandes players de alimentos y bebidas en el mundo, y con sus productos ha logrado incorporarse en la Cajita Feliz de McDonald's.

Desde hace 30 años, Fénix ha consolidado su modelo de negocio B2B produciendo pulpas de fruta de concentración simple, concentrados, convencionales y orgánicos, en su planta productiva en General Alvear Mendoza, logrando producir en la temporada 2024 / 2025, 32.000 toneladas de pulpa de fruta, para proveer a gigantes de la industria como Coca-Cola, Danone y Nestlé, entre otros, en los 5 continentes.

En 2018 la empresa dio un paso estratégico: dejar de vender solo materia prima para ofrecer un producto final con valor agregado. Así nació Zummy, un snack saludable 100% puré de fruta, sin conservantes ni azúcares añadidas. Este producto, es envasado en formato pouch (envase flexible), y se diseñó pensando en la nutrición infantil y en la tendencia global hacia alimentos naturales y listos para consumir.

Su desarrollo en Argentina ha ido cumpliendo hitos y alcanzando cada vez mejoresresultados, incorporándose en las principales cadenas de supermercados y convirtiéndose en una marca líder en su categoría. Su desempeño, también le ha permitido tener un enfoque de crecimiento internacional y ser considerado por empresas como McDonald s.

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El desafío de entrar en un gigante global

La relación con McDonald's en la región no fue inmediata y aunque las negociaciones comenzaron en 2019, la pandemia de COVID-19 puso el proyecto en pausa. En 2023, se retomaron las conversaciones y tras las auditorías correspondientes, el puré de manzana Zummy de 90 g. se incorporó oficialmente en Argentina, como la opción saludable del combo infantil más famoso del mundo. Impacto local y expansión en el retail

El crecimiento de Zummy ha tenido impacto en la economía de General Alvear y la región, no solo debido al acuerdo con McDonald's, sino a una estrategia de producción y distribución masiva, que ha logrado introducir el producto en las góndolas de las principales cadenas de supermercados del país.

Presencia federal: Disponible en las cadenas líderes como Carrefour, Coto, ChangoMás, La Anónima y los supermercados del Grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Vea), y en una extensa red de supermercados regionales.

Diversificación de líneas: Para ajustarse a las nuevas demandas, la empresa lanzó Zummy Sport, un suplemento energético que provee energía 100% natural para deportistas, y un nuevo formato de 110g, ideal para el consumo adulto y on-the-go.

Inversión constante y crecimiento: La empresa generó nuevos puestos de trabajo y sumó profesionales en distintas áreas, fortaleciendo roles clave con nuevas habilidades y conocimientos.

Tecnología: Sumó una nueva planta de producción y tecnología de fraccionamiento única en Argentina con capacidad de llenado de 35 millones de unidades anuales.

Seguridad alimentaria: Sus productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria más exigentes.

Cadena productiva: Fénix gestiona más de 650 hectáreas de cultivos propios y trabaja con una red de 300 productores locales de Mendoza y el Alto Valle de Río Negro, garantizando trazabilidad y calidad internacional.

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El gigante invisible: Copacking y exportación B2B

Más allá de su marca propia, Fénix se ha consolidado como un socio estratégico de Copacking (fabricación para terceros). Su capacidad técnica le permite producir para las marcas propias de Cencosud, Carrefour, Día% y Farmacity, y también desarrollar proyectos para clientes en Estados Unidos, Israel y diversos países de Latinoamérica, demostrando que la industria mendocina compite en las ligas mayores de la seguridad alimentaria mundial.

El futuro: Más allá de las fronteras

Con el mercado nacional consolidado, Fénix mira hacia la regionalización total. La empresa ya exporta Zummy y sus servicios de copacking a mercados como Brasil, Bolivia, Paraguay y México, y planea llevar el ADN de la fruta mendocina a cada rincón del continente.