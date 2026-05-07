7 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Lluvia de millones en el Quini 6 con más de 30 ganadores: ¿te tocó?

El Quini 6 dejó nuevos millonarios en el sorteo 3371. Descubrí los números ganadores, los premios y todos los resultados de la modalidad "Siempre Sale".

Lluvia de millones en el Quini 6 con más de 30 ganadores: ¿te tocó?

Lluvia de millones en el Quini 6 con más de 30 ganadores: ¿te tocó?

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3371 del Quini 6, realizado el miércoles 6 de mayo, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

Cómo jugaron los ganadores del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $7.199.959.044. En todo el país se registraron cerca de 1.266.038 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

Lee además
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371
Se viene el Quini 6 especial por el Mundial 2026 con premios en dólares: cuándo sortea y cómo jugar

Quini 6 con premios en dólares: la novedad que sacude a los apostadores

En el sorteo de la modalidad Siempre Sale, la fortuna se repartió entre 33 apostadores de distintos puntos del país (2 de Mendoza). Cada uno logró cinco aciertos con los números 00 - 05 - 07 - 20 - 30 - 40, lo que les permitió alzarse, en conjunto, con un premio superior a los $9.298.203,55.

Quini 6
A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 6 de mayo

        • Tradicional

        05 - 13 - 17 - 18 - 20 - 42

        En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $1.434.254.434 para el próximo sorteo.

        Con 5 aciertos hubo 38 ganadores, que se llevarán $899.553,32 cada uno.

        Con 4 aciertos hubo 2.605 ganadores, que se llevarán $3.936,62 cada uno.

        • La Segunda

        03 - 14 - 15 - 20 - 37 - 40

        En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $780.000.000 para el próximo sorteo.

        Con 5 aciertos hubo 23 ganadores, que se llevarán $1.486.218,52 cada uno.

        Con 4 aciertos hubo 921 ganadores, que se llevarán $11.134,54 cada uno.

        • Revancha

        03 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35

        En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $4.360.455.180 para el próximo sorteo.

        • Siempre Sale Quini 6

        00 - 05 - 07 - 20 - 30 - 40

        Hubo 33 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $9.298.203,55 cada uno.

        • Pozo Extra

        03 - 05 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 - 40 - 42

        Hubo 950 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $163.157,89 cada uno.

        Quini 6 (2)
        Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

        Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

        ¿Qué es el Quini 6?

        Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

        ¿Cómo se juega al Quini 6?

        El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

        ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

        Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

        Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

        • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
        • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
        • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

        Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

        Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

        ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

        Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

        ¿Qué representa el Pozo Extra?

        Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

        Temas
        Seguí leyendo

        Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

        A qué hora se sortea el Quini 6 y cuánto es el premio de este domingo 3 de mayo

        El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

        Quini 6 con sorpresa: decenas de ganadores y un reparto que da que hablar

        Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

        La visión global de Fénix y cómo Zummy conquistó a las familias en Argentina

        Paso a Chile: el cruce será habilitado este jueves a partir de esta hora

        Día del Taxista en Argentina: la historia y por qué se celebra cada 7 de mayo

        LO QUE SE LEE AHORA
        Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

        Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

        Las Más Leídas

        Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

        Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

        El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

        Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

        Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

        Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

        Este fin de semana, vuelve el Zonda

        El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

        La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

        La trama detrás del caso que conmociona a San Rafael: informó la muerte de su madre, estaba viva y murió días después