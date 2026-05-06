6 de mayo de 2026
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Motociclista

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Ocurrió en el departamento de Las Heras. La vícitma viabaja acompañada por otra persona, la cual resultó herida y fue trasladada al hospital Carrillo.

Como consecuencia de la caída del árbol, el conductor perdió la vida en el lugar.

Como consecuencia de la caída del árbol, el conductor perdió la vida en el lugar.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
 Por Carla Canizzaro

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras ser aplastado por un árbol de gran porte que cayó a causa de las intensas ráfagas de viento Zonda. El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región.

La tragedia se registró en la intersección de calle Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras. Según informaron fuentes oficiales, el árbol cayó sobre las dos motocicletas y uno de los conductores perdió la vida en el lugar.

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El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región

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El otro motociclista sufrió diversas heridas y fue asistido por personal de emergencia. Luego, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde quedó bajo atención médica.

En tanto, su acompañante sufrió diversas heridas y debió ser asistido por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo.

En la escena trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Edemsa, debido a la presencia de cables caídos que representaban un riesgo. Por disposición de la fiscal Valencia Morro, se ordenó la intervención del grupo GES.

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