Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Como consecuencia de la caída del árbol, el conductor perdió la vida en el lugar.

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras ser aplastado por un árbol de gran porte que cayó a causa de las intensas ráfagas de viento Zonda . El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región.

La tragedia se registró en la intersección de calle Dorrego y Azcuénaga , en el departamento de Las Heras . Según informaron fuentes oficiales, el árbol cayó sobre las dos motocicletas y uno de los conductores perdió la vida en el lugar.

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El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región

El otro motociclista sufrió diversas heridas y fue asistido por personal de emergencia. Luego, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo , donde quedó bajo atención médica.

En tanto, su acompañante sufrió diversas heridas y debió ser asistido por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo.

En la escena trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Edemsa, debido a la presencia de cables caídos que representaban un riesgo. Por disposición de la fiscal Valencia Morro, se ordenó la intervención del grupo GES.