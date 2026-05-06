Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras ser aplastado por un árbol de gran porte que cayó a causa de las intensas ráfagas de viento Zonda. El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región.
La tragedia se registró en la intersección de calle Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras. Según informaron fuentes oficiales, el árbol cayó sobre las dos motocicletas y uno de los conductores perdió la vida en el lugar.
El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte de la región
Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
El otro motociclista sufrió diversas heridas y fue asistido por personal de emergencia. Luego, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde quedó bajo atención médica.
En tanto, su acompañante sufrió diversas heridas y debió ser asistido por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital Ramón Carrillo.
En la escena trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Edemsa, debido a la presencia de cables caídos que representaban un riesgo. Por disposición de la fiscal Valencia Morro, se ordenó la intervención del grupo GES.