Grupo Lorenzo asume la representación oficial de Jeep y Ram en Mendoza y presenta una nueva experiencia de marca en Chacras Park.

Grupo Lorenzo Automotores , el grupo líder en la región de Cuyo, anuncia que desde el 1° de mayo asume la representación oficial de las marcas Jeep y Ram en la provincia de Mendoza, consolidando así su crecimiento y fortaleciendo su posicionamiento en los segmentos más aspiracionales del mercado.

Este hito marca el comienzo de una nueva etapa para ambas marcas en la plaza local, con la apertura de una concesionaria exclusiva ubicada en Chacras Park, uno de los desarrollos urbanos y comerciales más destacados de la provincia.

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Cabe destacar que Grupo Lorenzo cuenta con una trayectoria consolidada en la representación de ambas marcas en la región, siendo concesionario oficial de Jeep y Ram en la provincia de San Juan desde el año 2018. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de los productos, sus clientes y los estándares de servicio que estas marcas exigen a nivel global.

La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y Ram —la libertad, la aventura y el poder—, elevando al mismo tiempo la experiencia del cliente a un nuevo nivel, a través de un espacio diseñado para conectar con el estilo de vida y las expectativas de sus usuarios.

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“Este paso representa mucho más que la incorporación de nuevas marcas a nuestro portfolio. Es la oportunidad de ofrecer una experiencia superadora, alineada con lo que estas marcas representan a nivel global y con lo que los clientes esperan hoy”, señalaron desde Grupo Lorenzo.

Con esta incorporación, el grupo continúa ampliando su ecosistema de marcas, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras en el sector automotor.

Bienvenidos a la nueva era Jeep & Ram en Mendoza.

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Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.