IA: cómo es la capacitación que busca cambiar el futuro de los alumnos mendocinos.

Dentro de la transformación digital que atraviesa la provincia de Mendoza , la Dirección General de Escuelas puso en marcha la segunda etapa de "Mendoza Aumentada". El corazón de esta iniciativa es el programa Operador en Inteligencia Artificial (IA) , una formación técnica que ya ha convocado a 20.134 alumnos de 4º, 5º y 6º año de nivel Secundario.

La propuesta surge como respuesta a la creciente demanda de competencias tecnológicas en el sector privado. Según destacaron las autoridades, no se trata de una aproximación teórica a la tecnología, sino de un trayecto formativo diseñado para que los jóvenes egresen con habilidades operativas aplicables de forma inmediata .

¿Reemplazo o transformación? El avance de la IA redefine el trabajo: el caso de una app mendocina

Curso gratis de Excel profesional con IA: quiénes pueden anotarse y qué se aprende

Inteligencia Artificial, en auge: en Mendoza más de 20.000 alumnos del Secundario están capacitándose en el área.

El programa destaca por su federalismo interno, alcanzando a 100 establecimientos públicos , de los cuales 56 son de modalidad orientada y 44 de modalidad técnica.

Para garantizar el acceso en toda la geografía provincial, la DGE dispuso de 20 sedes físicas estratégicamente ubicadas, permitiendo que alumnos de todos los departamentos puedan asistir.

La modalidad de cursado ha sido diseñada para no interferir con la currícula obligatoria:

Carácter: voluntario.

Formato: presencial y a contraturno.

Infraestructura: aulas equipadas con conectividad de alta velocidad y herramientas tecnológicas específicas.

El programa de estudio: de la teoría a la práctica

El diseño curricular de la capacitación, supervisado por especialistas como Pablo Aristizábal, se centra en cuatro pilares fundamentales que hoy definen la economía del conocimiento:

Inteligencia Artificial Generativa: capacidad de utilizar modelos para resolver problemas complejos y crear contenido.

Diseño de Prompts: el aprendizaje de instrucciones precisas para optimizar el rendimiento de la IA.

Automatización de procesos: herramientas para agilizar tareas en entornos digitales.

Desarrollo de asistentes: creación de soluciones personalizadas basadas en lenguaje natural.

Un aspecto central del curso es el módulo de ética y responsabilidad, orientado a que los futuros operadores comprendan los límites y el impacto social del uso de algoritmos.

martes 27 de mayo, escuela, jardin de infantes, alumnos, programa edutec.jpg El diseño curricular del programa se centra en cuatro pilares fundamentales que definen la economía del conocimiento. Foto: Yemel Fil

Certificación y futuro laboral

Uno de los mayores atractivos para los más de 20.000 jóvenes mendocinos es la certificación oficial. Al completar el trayecto, los alumnos reciben un diploma avalado por el Ministerio y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Embed Ya son más de 20.000 estudiantes de #Mendoza los que se están formando como operadores en inteligencia artificial, en 20 sedes distribuidas en toda la provincia.



Es parte de un camino que venimos construyendo, incorporando tecnología en las escuelas con sentido pedagógico.



Hoy… pic.twitter.com/e1ewGIqkuF — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) May 6, 2026

Este documento funciona como una credencial de peso en el currículum vitae de quienes están por terminar la secundaria, permitiéndoles acreditar saberes que muchas empresas hoy consideran excluyentes. "Estamos acercando la educación a los desafíos actuales y ampliando las oportunidades de futuro para nuestros jóvenes", concluyó Tadeo García Zalazar, titular de la cartera educativa.