25 de abril de 2026
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Dirección General de Escuelas

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

La Dirección General de Escuelas apuesta a carreras técnicas de 2 años, con planes flexibles y con modalidad de cursado virtual.

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza
DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza Imagen creada con IA
 Por Natalia Mantineo

El panorama de la Educación Superior en la provincia de Mendoza ha dado un giro rotundo hacia la profesionalización rápida. Según datos de la Dirección General de Escuelas, los jóvenes no solo buscan qué estudiar, sino cómo hacerlo de la manera más eficiente: carreras cortas, con gran salida laboral y cursado virtual.

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DGE: las preferencias de los alumnos mendocinos está en las carreras cortas y virtuales.

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DGE: el "Top" de las carreras más demandadas

En diálogo con Sitio Andino, la directora de Educación Superior, Mariela Ramos, aseguró que el mapa educativo de la provincia está experimentando una transformación profunda, impulsada por sectores que recientemente han ganado un protagonismo inédito entre los estudiantes.

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En primer lugar, "la industria del Conocimiento se consolida como uno de los pilares fundamentales, con un interés masivo en especialidades como el desarrollo de Software, la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial", explicó la funcionaria.

A esta tendencia tecnológica se suma el auge de las Energías Renovables, "una opción que atrae a los jóvenes por su vinculación directa con los parques solares que se expanden en el territorio mendocino", agregó.

Asimismo, la reactivación de sectores estratégicos como la Minería y la Metalmecánica ha generado una necesidad urgente de técnicos capacitados para los proyectos productivos actuales.

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Minería y Metalmecánica, entre las preferidas por los alumnos.

Minería y Metalmecánica, entre las preferidas por los alumnos.

Finalmente, la logística completa este nuevo "top" de demandas, destacándose por su versatilidad, ya que permite a los alumnos elegir entre modalidades de cursado presenciales o a distancia, adaptándose a las necesidades del trabajador moderno.

La revolución de los "2 años y medio"

La gran apuesta de la DGE para fomentar el empleo ha sido la actualización curricular. Muchos planes se redujeron a solo dos años y medio de cursado. "Hoy la tendencia es una formación inicial corta y una especialización continua", explicó Ramos.

A esto se suma la virtualidad, que permite cursar entre un 30% y un 50% de las horas desde casa, un beneficio clave para quienes ya trabajan o viven lejos de los centros urbanos.

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La virtualidad permite cursar entre un 30% y un 50% de las horas desde casa, un beneficio clave para quienes ya trabajan.

La virtualidad permite cursar entre un 30% y un 50% de las horas desde casa, un beneficio clave para quienes ya trabajan.

Trabajar antes de tener el título

Lo más atractivo para los 11.500 aspirantes que aprobaron el ingreso este año es la trazabilidad con el empleo. En áreas técnicas, las empresas suelen captar a los estudiantes, incluso, antes de graduarse.

Para asegurar que los contenidos no queden obsoletos, la DGE ahora valida sus planes con el sector privado (EMETUR, Cámaras mineras e industriales), garantizando que lo que se enseña en el aula sea exactamente lo que la empresa necesita contratar hoy.

Un dato para tener en cuenta es que el profesorado de Inglés sigue siendo la opción docente más elegida en la provincia, debido a su amplia salida laboral fuera del sistema educativo tradicional.

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