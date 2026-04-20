20 de abril de 2026
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Dirección General de Escuelas

El nuevo protocolo de la DGE pondrá el foco en la responsabilidad de los padres ante las amenazas

La Dirección General de Escuelas busca que las familias respondan civil y penalmente por las conductas de los menores en las escuelas de Mendoza.

El nuevo protocolo de la DGE pone el foco en la responsabilidad de los padres ante las amenazas. Imagen creada con IA

El nuevo protocolo de la DGE pone el foco en la responsabilidad de los padres ante las amenazas. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas decidió dar un giro en su estrategia para enfrentar la reciente ola de amenazas y pintadas intimidatorias en los baños de diversas escuelas de Mendoza. Mientras se aplican medidas de emergencia, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que el nuevo protocolo definitivo -que reemplazará al vigente desde 2018- tendrá como eje central la corresponsabilidad familiar.

DGE: el modelo "UPD", en marcha

En diálogo con Aconcagua Radio, el titular de la cartera educativa adelantó que la nueva normativa estará lista en unos pocos meses. Si bien no detalló la totalidad del articulado, aseguró que el espíritu del documento será similar al instructivo aplicado durante el Último Primer Día (UPD).

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Este esquema se basa en la firma de un acta compromiso entre la escuela y los adultos responsables. "Se busca establecer criterios de prevención y actuación, priorizando el resguardo del derecho a la educación y la integridad física", señaló el funcionario.

Con esto, la DGE pretende que las familias se involucren directamente en el control del comportamiento de los estudiantes, dejando atrás la idea de que estos episodios son simples "travesuras".

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Reforma del Código Contravencional: multas y prisión

Otro punto que destacó García Zalazar fue el impulso a una modificación en el Código Contravencional de la provincia. Tal como ya ocurre con los casos de bullying, el Gobierno busca que los padres enfrenten consecuencias legales por los actos de violencia de sus hijos.

Las sanciones proyectadas para los adultos responsables ante casos de amenazas incluyen:

  • Multas económicas de alto impacto.

  • Trabajo comunitario.

  • Arresto o prisión en casos de reincidencia.

Medidas de emergencia en el corto plazo

Mientras se termina de redactar el protocolo definitivo, las escuelas ya aplican una metodología temporal para abordar los casos actuales:

  • Restricción de mochilas: se ha implementado de forma excepcional el ingreso solo con útiles básicos, prohibiendo bultos innecesarios para facilitar el control de seguridad.

  • Continuidad escolar: el lineamiento establece que las clases no deben interrumpirse para evitar el "efecto réplica", pero bajo condiciones de seguridad reforzada.

  • Protocolo de acción: ante un hallazgo, la institución debe llamar al 911, informar a las autoridades educativas y preservar la evidencia para la investigación policial.

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Las escuelas pusieron en marcha un protocolo temporal ante la ola de amenazas.

Las escuelas pusieron en marcha un protocolo temporal ante la ola de amenazas.

Un llamado a la supervisión parental

Desde la DGE insistieron en que la comunicación con las familias debe ser formal y transparente, pero sin reproducir el contenido de las amenazas para no generar pánico.

Asimismo, se solicita a los padres intensificar la supervisión de las redes sociales de sus hijos y dialogar sobre las graves implicancias legales que conllevan estas acciones intimidatorias.

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