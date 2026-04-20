El nuevo protocolo de la DGE pondrá el foco en la responsabilidad de los padres ante las amenazas

La Dirección General de Escuelas decidió dar un giro en su estrategia para enfrentar la reciente ola de amenazas y pintadas intimidatorias en los baños de diversas escuelas de Mendoza. Mientras se aplican medidas de emergencia, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que el nuevo protocolo definitivo -que reemplazará al vigente desde 2018- tendrá como eje central la corresponsabilidad familiar.
DGE: el modelo "UPD", en marcha
En diálogo con Aconcagua Radio, el titular de la cartera educativa adelantó que la nueva normativa estará lista en unos pocos meses. Si bien no detalló la totalidad del articulado, aseguró que el espíritu del documento será similar al instructivo aplicado durante el Último Primer Día (UPD).
Este esquema se basa en la firma de un acta compromiso entre la escuela y los adultos responsables. "Se busca establecer criterios de prevención y actuación, priorizando el resguardo del derecho a la educación y la integridad física", señaló el funcionario.
Con esto, la DGE pretende que las familias se involucren directamente en el control del comportamiento de los estudiantes, dejando atrás la idea de que estos episodios son simples "travesuras".
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Reforma del Código Contravencional: multas y prisión
Otro punto que destacó García Zalazar fue el impulso a una modificación en el Código Contravencional de la provincia. Tal como ya ocurre con los casos de bullying, el Gobierno busca que los padres enfrenten consecuencias legales por los actos de violencia de sus hijos.
Las sanciones proyectadas para los adultos responsables ante casos de amenazas incluyen: