Salud mental: el Gobierno de Mendoza destinará fondos millonarios a programas de adicciones.

El Gobierno de Mendoza aprobó una importante modificación en el Presupuesto General de la Provincia para el 2026, disponiendo una partida adicional de $1.770.103.469,05 destinada exclusivamente al área de Salud Mental y a los programas de adicciones .

La medida se formalizó este viernes, a través de un decreto firmado por el gobernador, Alfredo Cornejo, luego de que la Dirección de Salud Mental y Adicciones (perteneciente al Ministerio de Salud y Deportes) solicitara el refuerzo presupuestario ante una proyección de recaudación mayor a la inicialmente estimada.

El incremento de los recursos económicos se encuadra en el Financiamiento 397 de la Ley 9534 , la cual establece la afectación específica de un porcentaje de la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos para el desarrollo y sostenimiento de los Programas de Salud de la provincia.

De acuerdo con el expediente oficial, la Dirección de Salud Mental y Adicciones presentó un cálculo de recaudación proyectada que asciende a un total de $2.583.328.496,05. Al contrastar esta cifra con las previsiones originales del ejercicio corriente, se determinó el mencionado saldo positivo de más de $1.770 millones.

La factibilidad técnica y financiera de esta ampliación presupuestaria fue respaldada previamente por informes de la Dirección General de Administración y contó con el dictamen favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera sanitaria.

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Detalles del decreto y control del gasto público

El articulado de la normativa detalla cómo se implementará este movimiento de partidas en la administración pública provincial:

Modificación de erogaciones y recursos: los artículos 1º y 2º modifican en paralelo el Presupuesto de Erogaciones Vigente y el Cálculo de Recursos de la Administración Central por el monto exacto del incremento.

Condicionamiento por recaudación real: el artículo 3º establece un mecanismo de control estricto. Las erogaciones efectivas que se realicen bajo este concepto deberán ajustarse, en tiempo y volumen, a las cifras que efectivamente ingresen a las arcas públicas, garantizando que el dinero se destine exclusivamente a los fines previstos por la ley de afectación.

El instrumento legal cuenta con el refrendo del Ministro de Salud y Deportes y del Ministro de Hacienda y Finanzas, y ya fue remitido a la Contaduría General de la Provincia para su correspondiente registro oficial.