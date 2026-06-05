5 de junio de 2026
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lavado de dinero

Lavado de dinero: todo lo que incautó la policía de Mendoza tras múltiples allanamientos

La Policía de Mendoza incautó una importante cantidad de dinero y objetos de relevancia para una causa de lavado de dinero.

El Piter, señalado uno de los presos más peligrosos de la actualidad.&nbsp;

El "Piter", señalado uno de los presos más peligrosos de la actualidad. 

 Por Pablo Segura

La investigación por lavado de dinero que tiene como principal señalado a Pedro Esteban Morales Anisco, alias "Piter", sumó un nuevo capítulo tras los 25 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Mendoza, que dejaron como resultado el secuestro de más de $8 millones, 65 celulares y varios dispositivos electrónicos.

Los procedimientos apuntaron a desarticular la estructura económica de una organización criminal vinculada al narcotráfico y que, según los investigadores, habría movilizado cerca de 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales.

Casa de Piter Pedro Morales
La casa donde vivía Pedro Morales, principal acusado de lavado de dinero.

La casa donde vivía Pedro Morales, principal acusado de lavado de dinero.

La magnitud del despliegue permitió a la Policía avanzar sobre bienes, dinero en efectivo y evidencia tecnológica considerada clave para la causa de lavado de activos que lleva adelante la Justicia Federal.

Todo lo secuestrado en los allanamientos de la Policía de Mendoza

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación patrimonial de la organización criminal.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron 65 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento digital, memorias externas y pendrives, además de un DVR, máquinas para contar billetes y diversa documentación considerada de interés para la causa.

También incautaron casi 8 millones de pesos en efectivo, más de 700 dólares estadounidenses, otras divisas extranjeras y un vehículo de alta gama que quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

secuestro celulares

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo durante un allanamiento realizado en el penal de Almafuerte, donde los investigadores secuestraron 37 teléfonos celulares, además de marihuana y cocaína. También se realizaron medidas en oficinas ubicadas sobre avenida San Martín de Ciudad, donde se incautó equipamiento tecnológico, dinero y documentación que será incorporada al expediente.

La conexión con el "Piter" y la investigación por lavado de dinero

Según explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, la pesquisa permitió detectar movimientos cercanos a los 800 millones de pesos mediante billeteras virtuales utilizadas por una estructura integrada por personas privadas de libertad y colaboradores externos. La investigación busca demostrar cómo la organización obtenía y administraba recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de drogas.

Los allanamientos representan uno de los mayores golpes recientes contra las finanzas de organizaciones criminales en Mendoza y forman parte de una estrategia orientada a atacar no solo el delito principal, sino también las ganancias económicas que permiten sostener estas estructuras.

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