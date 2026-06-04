Allanamientos masivos en un barrio de Guaymallén: hay detenidos

Uno de los allanamientos realizados en la mañana de hoy en Guaymallén.

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizan desde la primera hora de este jueves una serie de allanamientos en zona de los barrios Evelyn y Grilli de Guaymallén , dos vecindarios sumamente conflictivos en los que la justicia puso la lupa en el marco de varias causas penales, la mayoría de estas por lavado de activos.

Desde horas de la madrugada, decenas de efectivos se desplegaron hacia esa zona y realizaron al menos 25 allanamientos ordenados por distintas fiscalías como consecuencia de una causa por lavado de activos.

Los procedimientos están vinculados a Pedro Esteban Morales Anisco, el "Piter", señalado como autor intelectual del ataque a la menor que fue baleada en Godoy Cruz. En tanto que también hubo requisas en distintos pabellones de la cárcel Almafuerte, al igual que semanas atrás .

Fuentes policiales dijeron que el resultado, hasta el momento, es satisfactorio, con el secuestro de dispositivos, documentación y objetos de suma relevancia para las causas investigadas.

Los detectives aseguraron que, de acuerdo a las pruebas incorporadas en la causa, se estima que la asociación delictiva manejaba movimientos por cerca de 800 millones de pesos en billeteras virtuales. Para llevar adelante a estas maniobras, existiría un nexo entre pesos y algunos sujetos domiciliados en las viviendas allanadas.

El objetivo de los investigadores es quitarle a los sospechosos estos montos de dinero con el objetivo de "asfixiar su capacidad de extorsión y el reclutamiento de jóvenes para distribuir droga", según afirmaron autoridades policiales en el lugar de los procedimientos.