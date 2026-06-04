4 de junio de 2026
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Guaymallén

Allanamientos masivos en un barrio de Guaymallén: hay detenidos

Efectivos de la Policía de Mendoza realizan múltiples allanamientos en un barrio de Guaymallén. Hay detenidos.

Uno de los allanamientos realizados en la mañana de hoy en Guaymallén.

Uno de los allanamientos realizados en la mañana de hoy en Guaymallén.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizan desde la primera hora de este jueves una serie de allanamientos en zona de los barrios Evelyn y Grilli de Guaymallén, dos vecindarios sumamente conflictivos en los que la justicia puso la lupa en el marco de varias causas penales, la mayoría de estas por lavado de activos.

Desde horas de la madrugada, decenas de efectivos se desplegaron hacia esa zona y realizaron al menos 25 allanamientos ordenados por distintas fiscalías como consecuencia de una causa por lavado de activos.

Allanamientos masivos de la Policía de Mendoza en Guaymallén

Fuentes policiales dijeron que el resultado, hasta el momento, es satisfactorio, con el secuestro de dispositivos, documentación y objetos de suma relevancia para las causas investigadas.

Los detectives aseguraron que, de acuerdo a las pruebas incorporadas en la causa, se estima que la asociación delictiva manejaba movimientos por cerca de 800 millones de pesos en billeteras virtuales. Para llevar adelante a estas maniobras, existiría un nexo entre pesos y algunos sujetos domiciliados en las viviendas allanadas.

El objetivo de los investigadores es quitarle a los sospechosos estos montos de dinero con el objetivo de "asfixiar su capacidad de extorsión y el reclutamiento de jóvenes para distribuir droga", según afirmaron autoridades policiales en el lugar de los procedimientos.

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