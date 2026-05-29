La DGE formalizó los requisitos obligatorios para estudiar Perforista Minero en Mendoza.

La Dirección General de Escuelas oficializó la reglamentación del curso de Perforista Minero que se dictará en la provincia de Mendoza para cubrir puestos clave. El documento detalla los exigentes requisitos de ingreso : además del Secundario, los postulantes deberán certificar obligatoriamente formación previa como Asistente Perforista o aprobar un estricto módulo de nivelación técnica para iniciar la capacitación en agosto.

De acuerdo con el texto publicado en el Boletin Oficial, la carrera se dictará bajo la órbita del Instituto de Educación Superior Tecnológico Nº 9-019 "InSuTec" . El plan de estudios oficializa una duración total de 780 horas cátedra, lo que equivale a 520 horas reloj , distribuidas a lo largo de dos cuatrimestres bajo una modalidad de cursado semipresencial.

Para postularse a la especialización, la Dirección General de Escuelas fijó condiciones obligatorias que actúan como un primer filtro para los aspirantes .

Un riguroso régimen de asistencia y "Cero Daño"

Dada la complejidad operativa y el alto riesgo que reviste la actividad en yacimientos y canteras, la reglamentación impone pautas estrictas de permanencia. El plan dedica exactamente el 50% de su carga horaria a las Prácticas Profesionalizantes Integradoras (390 horas cátedra / 260 horas reloj), las cuales se realizarán de forma estrictamente presencial utilizando simuladores de alta fidelidad y entornos reales de trabajo.

Para mantener la condición de alumno regular, la DGE exigirá un mínimo del 80% de asistencia obligatoria en los frentes de práctica y un 75% en las clases teóricas y talleres.

Asimismo, la resolución es taxativa respecto a la seguridad industrial: cualquier incumplimiento deliberado de las normas preventivas -como omitir el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) o violar los protocolos de operación de maquinaria pesada- causará la pérdida inmediata de la regularidad por razones de riesgo profesional.

Finalmente, para obtener la certificación oficial con aval federal del INET, los estudiantes regulares deberán defender un Trabajo Integrador Final (TIF) con una nota mínima de 7 (siete).

Este examen consistirá en una simulación de maniobra operativa completa, que abarcará desde el posicionamiento de equipos pesados de perforación, el registro de datos estratigráficos y la posterior desmovilización y remediación ambiental de la locación conforme a las normativas de residuos peligrosos vigentes.