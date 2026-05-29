29 de mayo de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE formalizó los requisitos obligatorios para estudiar Perforista Minero en Mendoza

Estudiar Perforista Minero en Mendoza tendrá un estricto filtro de ingreso, carga horaria y exigencias de seguridad definidas por la DGE.

La DGE formalizó los requisitos obligatorios para estudiar Perforista Minero en Mendoza.

La DGE formalizó los requisitos obligatorios para estudiar Perforista Minero en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas oficializó la reglamentación del curso de Perforista Minero que se dictará en la provincia de Mendoza para cubrir puestos clave. El documento detalla los exigentes requisitos de ingreso: además del Secundario, los postulantes deberán certificar obligatoriamente formación previa como Asistente Perforista o aprobar un estricto módulo de nivelación técnica para iniciar la capacitación en agosto.

  • En primer lugar, se exige haber aprobado el Nivel Secundario o Ciclo Polimodal. No obstante, se contempla una excepción por edad: aquellas personas que no posean el título Secundario, pero sean mayores de 25 años podrán inscribirse de igual manera, amparados bajo el artículo 7° de la Ley de Educación Superior N.º 24.521.
  • El requisito más relevante y que añade rigor técnico a la convocatoria es la obligatoriedad de contar con una base formativa en la materia. El diseño curricular establece que los interesados deberán acreditar la certificación previa de "Asistente Perforista Minero" (Nivel II) o, en su defecto, cursar y aprobar un módulo de articulación inicial específico denominado "Introducción a la Operación y Asistencia en Perforación Minera".
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Los aspirantes al curso deben contar con Secundario completo.

Los aspirantes al curso deben contar con Secundario completo.

Un riguroso régimen de asistencia y "Cero Daño"

Dada la complejidad operativa y el alto riesgo que reviste la actividad en yacimientos y canteras, la reglamentación impone pautas estrictas de permanencia. El plan dedica exactamente el 50% de su carga horaria a las Prácticas Profesionalizantes Integradoras (390 horas cátedra / 260 horas reloj), las cuales se realizarán de forma estrictamente presencial utilizando simuladores de alta fidelidad y entornos reales de trabajo.

Para mantener la condición de alumno regular, la DGE exigirá un mínimo del 80% de asistencia obligatoria en los frentes de práctica y un 75% en las clases teóricas y talleres.

Asimismo, la resolución es taxativa respecto a la seguridad industrial: cualquier incumplimiento deliberado de las normas preventivas -como omitir el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) o violar los protocolos de operación de maquinaria pesada- causará la pérdida inmediata de la regularidad por razones de riesgo profesional.

Finalmente, para obtener la certificación oficial con aval federal del INET, los estudiantes regulares deberán defender un Trabajo Integrador Final (TIF) con una nota mínima de 7 (siete).

Este examen consistirá en una simulación de maniobra operativa completa, que abarcará desde el posicionamiento de equipos pesados de perforación, el registro de datos estratigráficos y la posterior desmovilización y remediación ambiental de la locación conforme a las normativas de residuos peligrosos vigentes.

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