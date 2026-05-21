21 de mayo de 2026
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Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza

La provincia de Mendoza implementará una formación obligatoria en todas las escuelas sobre Trata de personas y Grooming para prevenir ambos delitos.

Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza.

Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. La medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales. La provincia de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, acompañó la iniciativa y avanzará con su aplicación.

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Grooming
Trata de personas y grooming: la DGE pondrá en marcha lineamientos en las escuelas de Mendoza.

Trata de personas y grooming: la DGE pondrá en marcha lineamientos en las escuelas de Mendoza.

Trata de personas y grooming: ejes principales de la resolución

La medida busca consolidar a la escuela como un espacio fundamental de cuidado y contención. Entre sus puntos más destacados se encuentran:

  • Educación digital: incorporación de contenidos sobre el uso responsable de redes sociales y plataformas virtuales.

  • Detección de riesgos: herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.

  • Vínculos de confianza: fortalecimiento de los canales de comunicación entre estudiantes, docentes y familias.

  • Capacitación profesional: instancias de formación docente y distribución de materiales pedagógicos específicos para cada institución.

trata de personas
La DGE otorgará herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.

La DGE otorgará herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.

“Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”, señaló el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.

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La resolución, avalada por las distintas provincias, se implementará de manera progresiva en todas las jurisdicciones del país, adaptando los recursos a las realidades de cada comunidad educativa.

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