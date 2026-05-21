Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza.

El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. La medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales. La provincia de Mendoza , a través de la Dirección General de Escuelas , acompañó la iniciativa y avanzará con su aplicación.

La nueva normativa nacional establece la realización de jornadas de sensibilización y formación en todos los niveles educativos. El objetivo principal es promover acciones concretas de prevención, detección temprana y acompañamiento ante los riesgos existentes tanto en entornos físicos como en el ecosistema digital.

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Trata de personas y grooming: la DGE pondrá en marcha lineamientos en las escuelas de Mendoza.

La medida busca consolidar a la escuela como un espacio fundamental de cuidado y contención. Entre sus puntos más destacados se encuentran:

Educación digital: incorporación de contenidos sobre el uso responsable de redes sociales y plataformas virtuales.

Detección de riesgos: herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.

Vínculos de confianza: fortalecimiento de los canales de comunicación entre estudiantes, docentes y familias.

Capacitación profesional: instancias de formación docente y distribución de materiales pedagógicos específicos para cada institución.

trata de personas La DGE otorgará herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.

“Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”, señaló el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.

Embed El ministro @TadeoGZ participó del Consejo Federal de Educación, donde se aprobaron nuevos lineamientos para prevenir la trata de personas, el grooming y otras situaciones de vulneración de derechos en las escuelas del país.



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La resolución, avalada por las distintas provincias, se implementará de manera progresiva en todas las jurisdicciones del país, adaptando los recursos a las realidades de cada comunidad educativa.