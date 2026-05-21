Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza.

El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. La medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales. La provincia de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, acompañó la iniciativa y avanzará con su aplicación.
Trata de personas y grooming: la DGE pondrá en marcha lineamientos en las escuelas de Mendoza.
Trata de personas y grooming: ejes principales de la resolución
La medida busca consolidar a la escuela como un espacio fundamental de cuidado y contención. Entre sus puntos más destacados se encuentran:
Educación digital: incorporación de contenidos sobre el uso responsable de redes sociales y plataformas virtuales.
Detección de riesgos: herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.
Vínculos de confianza: fortalecimiento de los canales de comunicación entre estudiantes, docentes y familias.
Capacitación profesional: instancias de formación docente y distribución de materiales pedagógicos específicos para cada institución.
trata de personas
La DGE otorgará herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.
“Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”, señaló el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.
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El ministro @TadeoGZ participó del Consejo Federal de Educación, donde se aprobaron nuevos lineamientos para prevenir la trata de personas, el grooming y otras situaciones de vulneración de derechos en las escuelas del país.