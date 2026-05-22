Furor en la UNCuyo: las dos carreras 100% virtuales que tiene récord de inscriptos. Imagen ilustrativa

La Universidad Nacional de Cuyo consolidó un paso histórico hacia la transformación digital. A través de la Facultad de Ciencias Económicas , implementó la modalidad a distancia en la Licenciatura en Logística y la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones . Esta propuesta generó un fenómeno federal sin precedentes, alcanzando un récord de más de 500 alumnos inscriptos en todo el país.

Ambas carreras innovaron al ofrecer un formato 100% virtual que rompe barreras geográficas y permite conciliar los tiempos de estudio con las obligaciones laborales y personales de los nuevos perfiles de alumnos.

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UNCuyo: Gestión Tecnológica, la opción más buscada

El impacto más masivo se registró en la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones, que cerró su primer período de preinscripciones con más de 400 aspirantes de distintas provincias.

Esta carrera está orientada específicamente a profesionales que ya poseen titulaciones intermedias vinculadas a las Ciencias Económicas y que buscan adquirir herramientas clave para liderar procesos de transformación tecnológica en empresas privadas, organismos públicos y entidades del tercer sector.

educación virtual La Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones cerró su primer período de preinscripciones con más de 400 aspirantes.

La Logística rompe las fronteras físicas

Por su parte, la Licenciatura en Logística también demostró la enorme tracción de la propuesta no presencial. Tras comenzar a dictarse bajo esta modalidad virtual, el formato a distancia ya incorporó a sus primeros 30 inscriptos para el cursado remoto.

Este número complementa y expande de forma directa la base de los más de 100 estudiantes que actualmente cursan la carrera de forma tradicional en las aulas mendocinas.

Innovación para defender la universidad pública

Las autoridades universitarias celebraron la recepción de la convocatoria y remarcaron el rol social de estas iniciativas de cara al futuro. El decano de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, destacó la importancia de adaptar la grilla académica a las demandas del entorno digital para democratizar y ampliar el alcance geográfico de la educación superior.

Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Transformar nuestras carreras, ofrecer aquello que los nuevos estudiantes requieren y necesitan es nuestra forma de defender a la universidad pública argentina y demostrar su valor y calidad reconocidos en todo el mundo”, argumentó el decano.

Con este nuevo paradigma de cursado, la institución consolida una oferta moderna preparada para responder a un mercado profesional global, dinámico y fuertemente tecnológico.