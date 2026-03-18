UNCUYO: la fórmula que atrajo a un 54% más de ingresantes a la facultad de Ciencias Económicas. Imagen creada con IA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo atraviesa un momento histórico de transformación. Tras una profunda reforma en sus planes de estudio implementada a fines de 2025, la unidad académica logró un salto cuantitativo sin precedentes: el número de alumnos ingresantes creció un 54% internaual.

Este incremento, de 460 alumnos en 2025 a 712 en 2026 , que representa el crecimiento más alto de los últimos cuatro años, no es casual. En diálogo con Sitio Andino, el decano de la facultad, Miguel González Gaviola , explicó que el éxito responde a una propuesta educativa que se adaptó a los tiempos actuales , priorizando la agilidad y la calidad humana frente al avance tecnológico.

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La reforma integral de las carreras de grado trajo consigo dos modificaciones estructurales que resultaron determinantes para los futuros profesionales mendocinos:

Universidad Nacional de Cuyo: en un año, el número de alumnos ingresantes a Ciencias Económicas creció 54%.

Aunque el crecimiento fue generalizado, la respuesta del público varió según la disciplina. La gran sorpresa de este ciclo lectivo fue la Licenciatura en Logística , que se posicionó como la más favorecida con un 60% de incremento .

Una de las claves del éxito es que las carreras se redujeron a 4 años y poseen títulos intermedios.

Títulos intermedios: al promediar los dos años de cursada, todas las carreras ofrecen ahora una certificación intermedia (como el de Analista Universitario Contable). Esto habilita a los alumnos a realizar prácticas laborales formales con el respaldo de los conocimientos ya adquiridos.

Duración de 4 años: las carreras tradicionales, que anteriormente demandaban cinco años de cursado, se redujeron a cuatro. "Esto permite al estudiante que su proceso formativo sea más corto", destacó González Gaviola.

"En Logística iniciamos este año con la modalidad a distancia, siendo la primera carrera de grado de la UNCUYO en dictarse bajo este formato. Creemos que por eso el impacto es mayor", señaló el Decano.

El resto de las preferencias se distribuyó de la siguiente manera:

Contador Público: 56% de incremento (mantiene su vigencia con 33 materias y un fuerte enfoque tecnológico).

Licenciatura en Administración: 52,50% de incremento.

Licenciatura en Economía: 42,65% de incremento.

Formar para un mundo con Inteligencia Artificial

Más allá de los números, la Facultad de Ciencias Económicas apuesta a un modelo de formación por competencias diseñado para competir en un mercado laboral donde la Inteligencia Artificial (IA) ya es protagonista.

El decano graficó este modelo como un triángulo de tres aristas: el saber (conocimiento), el saber hacer (aplicación práctica) y el saber ser.

"En un contexto de IA, el saber está disponible en las redes. Por eso ponemos énfasis en el saber hacer con criterio profesional y, fundamentalmente, en el saber ser, que es la capacidad de articular trabajos con y entre personas. Eso es lo que la IA nunca podrá reemplazar", concluyó González Gaviola.

Con sedes en Mendoza, San Rafael y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo no solo acortó sus programas, sino que logró volver a seducir a los jóvenes mendocinos con una propuesta que promete una salida laboral más rápida y humana. Un dato para tener en cuenta es que las incripciones 2026 ya cerraron, pero pronto habrá información sobre el ingreso para el próximo año.

Detalles sobre el ingreso a Ciencias Económicas de la UNcuyo

¿A qué se debe el fuerte incremento de ingresantes en 2026?

El crecimiento del 54% responde principalmente a la modernización de los planes de estudio. La Universidad Nacional de Cuyo redujo la duración de sus cuatro carreras de grado a 4 años (antes eran 5) e incorporó títulos intermedios a los dos años de cursado, facilitando una inserción laboral más rápida.

¿Cuáles son las carreras que más crecieron en cantidad de alumnos?

La gran ganadora fue la Licenciatura en Logística, con un aumento del 60% en sus inscriptos. Le siguen de cerca la carrera de Contador Público (56%), la Licenciatura en Administración (52,50%) y la Licenciatura en Economía (42,65%).

¿Por qué la Licenciatura en Logística tuvo tanto éxito este año?

Además de la alta demanda laboral en Mendoza, este año se implementó por primera vez la modalidad 100% a distancia para esta carrera. Es la primera oferta de grado de la UNCUYO bajo este formato, lo que permitió que personas de toda la provincia y la región pudieran sumarse sin necesidad de viajar diariamente.