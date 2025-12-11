La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dio un paso fundamental en la modernización de su oferta académica, aprobando el nuevo diseño curricular de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas . En el marco del Programa de Sinceramiento Curricular (SiCu) , la reforma busca adecuar la formación a las demandas del mercado laboral actual.

Cabe aclarar que no es la primera facultad que renueva el plan de estudio de sus carreras , meses atrás ya lo hizo la facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la licenciatura en Comunicación Social, cuyo cursado se achicó a 4 años y sumará una orientación en Cultura y Educación.

UNCuyo reforma el plan de estudio de las carreras de la Facultad de Ciencias Económica.

El cambio más relevante es la reducción de la duración formal de las carreras a cuatro años . Esta medida, según el decano Miguel González Gaviola , busca acortar los tiempos de egreso sin sacrificar la calidad de la formación profesional.

Además de acortar el trayecto, el nuevo esquema incluye una gran novedad: la incorporación de titulaciones intermedias que reconocen etapas significativas del proceso formativo, facilitando la inserción profesional temprana de los estudiantes.

Contador Público: ahora ofrece, a los dos años, el título intermedio de Analista Universitario Contable , una figura clave para el rápido acceso al trabajo en estudios y empresas de la región.

Otras carreras: la renovación abarca también la Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística, todas con una estructura de cuatro años y títulos intermedios.

Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo La Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo reduce sus carreras a 4 años y con título intermedio. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Formación flexible y enfocada en el Siglo XXI

La reforma no solo se centra en la duración, sino también en la flexibilidad y en las competencias profesionales más requeridas por el contexto tecnológico y social:

Microcréditos y trayectos orientados: los estudiantes podrán construir trayectorias personalizadas a través de microcréditos (certificaciones breves) y módulos enfocados en temas de alta demanda, como Inteligencia Artificial y Sostenibilidad . Esto permite complementar el título y fortalecer el perfil laboral.

Habilidades prácticas: se incorporan Talleres y Laboratorios para el desarrollo de habilidades profesionales específicas y la experimentación práctica de conocimientos.

alumnos adultos ia La Facultad de Ciencias Económicas apuesta a una formación flexible y enfocada en el Siglo XXI.

Por qué es importante para Mendoza

El decano González Gaviola subrayó que esta actualización "adapta nuestros procesos a los requerimientos de los mercados laborales y de los perfiles profesionales necesarios en este momento".

El diseño curricular está centrado en la trayectoria real del estudiante, buscando reducir la dispersión académica, ofrecer itinerarios más claros y motivadores, y expandir los derechos formativos.

Con egresados formados en menos tiempo y con herramientas específicas para los desafíos del siglo XXI, la FCE de la UNCUYO consolida una propuesta que fortalece la educación pública de calidad y la disponibilidad de profesionales actualizados para el desarrollo económico de la provincia.