Sitio Andino
Mendoza: la leyenda del techno Sven Väth llega a Villa Elina con un encuentro épico entre patrimonio y electrónica

El 14 de diciembre, Villa Elina y KOI celebran un sunset que une pasado y futuro de la electrónica en Mendoza, con Sven Väth como figura central.

Sitio Andino Sociedad

Mendoza se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para el público de la música electrónica en Argentina y el mundo. Turistas nacionales e internacionales eligen la provincia no solo por su circuito enológico y su paisaje cordillerano, sino también por una escena electrónica que ha crecido de manera explosiva, con eventos que combinan sonido, territorio e identidad cultural.

En este contexto, la llegada de Väth reafirma a la provincia como un polo artístico donde la naturaleza y el techno conviven con una fuerza singular. El próximo domingo 14 de diciembre de 2025, Sven Väth, una de las figuras más influyentes y respetadas del techno mundial, se presentará en Villa Elina, una casona patrimonial de 116 años declarada de interés cultural en Luján de Cuyo.

La propuesta, curada por KOI, marca un punto de inflexión en la escena local al fusionar arquitectura histórica, naturaleza y vanguardia electrónica en un mismo espacio.

Un escenario patrimonial para una leyenda del techno

Por primera vez en su historia, Villa Elina abrirá sus puertas para un evento de estas características. Rodeada de jardines majestuosos, árboles centenarios y una arquitectura que conserva la esencia del patrimonio mendocino, la locación propone un atardecer que promete ser inolvidable. Bajo la consigna “si decimos cultura, decimos rave”, KOI presenta un encuentro que une tradición y contemporaneidad en un lenguaje común.

La presencia de Sven Väth, un pionero de la escena desde los años 80, fundador de Cocoon y referente absoluto del techno global, convierte esta fecha en un verdadero hito cultural para la ciudad. Su pasión por el vinilo, su energía inconfundible y su trayectoria lo posicionan como una leyenda viva cuya visita trasciende el formato de un simple show.

Line-up y experiencia: música, estética y naturaleza

El line-up se completa con Maurizio Schmitz y Reverie, quienes aportarán profundidad y diversidad sonora a una tarde donde cada detalle fue pensado para crear una inmersión total.

Desde las 16 hs, el predio contará con una Zona Picnic musicalizada por artistas locales, ideal para quienes quieran vivir la experiencia desde el inicio, bajo la sombra de los árboles.

El evento incorpora además un VIP Boiler, una terraza elevada con vistas privilegiadas, coctelería de alta gama, mesas premium y una ambientación curada al estilo KOI. Todo el diseño (desde el sonido hasta la disposición de los espacios) responde a una producción consciente que prioriza el cuidado del entorno y el respeto por la identidad de la villa.

Organización y accesos

Con estacionamiento privado, accesos coordinados y sectores diferenciados según la experiencia del público, KOI inaugura una nueva etapa en la escena mendocina, tendiendo puentes entre la historia local y la cultura electrónica global.

Entradas y mesas VIP

Desde la organización aseguran que el evento será un éxito y quedan muy pocas entradas que pueden adquirirse a través de la aplicación Bombo. Es necesario estar registrado previamente para acceder a la compra.

El evento contará con un sector exclusivo de mesas VIP con vista preferencial, ingreso diferencial y atención personalizada. Las reservas y consultas se gestionan a través de redes sociales y el equipo de RRPP.

IG: @clubkoi_

Datos de interés

  • Lugar: Villa Elina, Lujan de Cuyo
  • Fecha: 14/012/25
  • Horario: 16 hs
  • Entradas: App Bombo
