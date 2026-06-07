Ulpiano Suárez respaldó la minería en Malargüe y habló de su futuro político

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suárez, visitó Malargüe y desplegó una intensa agenda de actividades que incluyó recorridos por la zona rural, reuniones con empresarios, productores agropecuarios y dirigentes radicales. Reiteró su intención de competir por la Gobernación en 2027 , aunque sostuvo que hoy las prioridades de la ciudadanía pasan por la economía y el empleo.

La presencia del jefe comunal capitalino en el departamento sureño en las últimas horas, estuvo marcada por una amplia recorrida destinada a conocer de cerca distintas realidades locales. Entre las actividades más destacadas figuró una visita a la Escuela Albergue 8-705 de Carapacho, ubicada a unos 70 kilómetros al sudeste de Malargüe , donde también funciona la Escuela Albergue de Nivel Medio 4-205 Embajador Pablo Neruda .

Consultado Ulpiano Suárez por SITIO ANDINO sobre si ya comenzó a delinear una estrategia electoral con vistas a las elecciones provinciales de 2027, Suárez respondió que atraviesa "una etapa de preparación de un gran desafío que es gobernar Mendoza" . En ese contexto, fue contundente al expresar que quiere ser gobernador de la provincia de Mendoza .

Sin embargo, aclaró que actualmente "no son tiempos de hablar de candidaturas, la gente tiene otras preocupaciones", en referencia a las dificultades económicas que atraviesan muchas familias mendocinas. Según explicó, temas como "la economía, el salario o llegar a fin de mes" concentran hoy la atención de la ciudadanía, por lo que consideró que no hay margen para improvisar. En esa línea, sostuvo que resulta fundamental recorrer el territorio y dialogar "con el mendocino de a pie".

La economía de Malargüe

Durante la entrevista con Ulpiano Suárez, también se abordó la situación económica de Malargüe, un departamento que posee importantes recursos naturales y riquezas, pero que continúa enfrentando elevados índices de desempleo.

suarez comité Ulpiano Suárez en Malargüe.

Sobre este punto, Suárez afirmó que "el crecimiento de Mendoza va a surgir en gran parte de Malargüe", respaldando esa visión en las inversiones anunciadas recientemente para el sector petrolero y en el potencial minero existente en el departamento. En particular, destacó las oportunidades que ofrecen los proyectos vinculados al Malargüe Distrito Minero Occidental, iniciativa que concentra gran parte de las expectativas de desarrollo para el sur provincial.

El dirigente radical consideró que para transformar esos recursos en crecimiento sostenido resulta indispensable la participación activa del Estado como facilitador de inversiones privadas. En ese esquema otorgó un papel central al entramado de pequeñas y medianas empresas (Pymes), señalando la necesidad de generar herramientas de financiamiento accesibles tanto desde el Gobierno nacional como desde la Provincia, además de reducir la presión tributaria. Asimismo, valoró la decisión de la gestión provincial de avanzar con políticas vinculadas al desarrollo minero.

Suarez Cámara de Comercio3

Políticas de ajustes del Gobierno Nacional

Otro de los temas abordados fue la paralización de la obra pública nacional y su impacto. Ulpiano Suárez reconoció la importancia de alcanzar equilibrio macroeconómico, controlar la inflación y sostener el superávit fiscal, pero remarcó que esos objetivos deben constituir un punto de partida y no un fin en sí mismo.

En ese sentido, lamentó que la búsqueda de orden económico haya derivado en un retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, mencionando la reducción de la inversión en obra pública, el desfinanciamiento universitario y medidas de ajuste que, según consideró, afectan especialmente a los jubilados. De esta manera volvió a marcar diferencias con la gestión del presidente Javier Milei, al sostener que actualmente no observa un plan concreto para impulsar el desarrollo.

Finalmente, Suárez aseguró que su visión de gobierno apunta a construir políticas con sensibilidad social, fortaleciendo el acompañamiento a los sectores más vulnerables, a las economías regionales y actividades productivas que impulsan el crecimiento de Mendoza, con una mirada federal que contemple las necesidades de cada rincón de la provincia.