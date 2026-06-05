5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza, polo de inversiones con más de 300 mil metros cuadrados de construcción

La Ciudad de Mendoza cuenta con decenas de proyectos inmobiliarios, algunos ya finalizados y otros en ejecución.

En la Ciudad de Mendoza, las obras privadas equivalen casi seis plazas Independencia.

En la Ciudad de Mendoza, las obras privadas equivalen casi seis plazas Independencia.

Por Sitio Andino Política

La Ciudad de Mendoza concentra diversos proyectos de obras privadas que equivalen a casi 6 plazas Independencia -algunos ya finalizados y otros en ejecución-, indicaron desde el municipio, que apunta a consolidarse como uno de los principales polos de atracción de inversiones y desarrollo urbano del país.

El intendente Ulpiano Suarez participó del Foro Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y expuso sobre las políticas impulsadas por la comuna para fortalecer el clima de inversión y promover un entorno más eficiente y transparente para el desarrollo económico.

La capital mendocina reafirmó su posicionamiento como un destino atractivo para nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales, "impulsando un modelo de crecimiento basado en reglas claras, modernización administrativa y articulación con el sector privado".

“Seguimos impulsando políticas que acompañen el crecimiento de la inversión privada porque cada nuevo proyecto que se desarrolla en la Ciudad representa más empleo, más oportunidades y una economía local más dinámica. Nuestro compromiso es generar condiciones que brinden previsibilidad y confianza para mejorar el clima de negocios y que Mendoza continúe siendo un lugar atractivo para invertir, crecer y construir futuro”, indicó Suarez.

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Las obras privadas desarrolladas en la Ciudad de Mendoza equivalen a casi 6 plazas Independencia.

Las obras privadas desarrolladas en la Ciudad de Mendoza equivalen a casi 6 plazas Independencia.

Otro de los factores que ayudó a este crecimiento es la actualización del Código de Edificación realizada por el municipio. La nueva normativa estableció un marco regulatorio moderno, con mayor previsibilidad y una significativa simplificación de trámites administrativos, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos.

La Ciudad de Mendoza como polo de inversiones

De los 300.000 metros cuadrados de obras privadas que estaban en construcción en la Ciudad, más del 10% ya se encuentra finalizado y otro importante porcentaje está próximo a concluir en los próximos meses. A esto se suman nuevos desarrollos cuya ejecución comenzará próximamente.

Obras finalizadas

  • Edificio Thays, ubicado en Boulogne Sur Mer 800, de 8.507 m².
  • Edificio Gran Boulogne, en Boulogne Sur Mer 200, con 13.123 m².
  • Edificio Leloir, en Mariano Moreno 469, con 4.900 m².
  • Dalvian Mall, en barrio Dalvian.

Obras en la etapa final de ejecución

  • Edificio Allegra, ubicado en Clark y Granaderos.
  • Edificio Parque Agustín, en Agustín Álvarez 311.
  • Edificio View (Cioffi), Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral.

Obras en ejecución y nuevos desarrollos

  • Edificio de viviendas y oficinas, en Paso de los Andes y Emilio Civit.
  • Vivienda multifamiliar, en San Lorenzo al 400.
  • Desarrollo inmobiliario, en Emilio Civit 664
  • Civit Avenue, ubicado en Emilio Civit 80, con 11.314 m².
  • Edificio Vesta (Constructora CRIBA), sobre calle Boulogne Sur Mer.
  • Hotel Buen Pastor, en Martín Zapata 350.
  • Vivienda multifamiliar (Monteverdi) Lateral Este Av. Champagnat s/n. Esquina San José.

Proyectos próximos a iniciar

  • Edificio multifamiliar, en Boulogne Sur Mer y Roque Sáenz Peña.
  • Edificio multifamiliar, en Martínez de Rozas 350.
  • Desarrollo multifamiliar, en el ex Círculo Policial, sobre calle Boulogne Sur Mer.
  • Centro comercial, en Remedios de Escalada casi Córdoba, sobre la Alameda.
  • Desarrollo inmobiliario, en Agustín Álvarez 478.
  • Proyecto de Viviendas en el Parque Central, articulado entre la municipalidad y CRIBA.
  • Obra de los Hermanos Jesuitas, en Colón y San Martín.

De esta manera, la combinación de cambios normativos, simplificación de trámites e impulso de nuevos desarrollos inmobiliarios, el municipio contribuye a la consolidación de la capital mendocina como polo de inversiones.

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