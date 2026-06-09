Un meteorólogo explicó cuándo llegaría el "Super Niño" y sus efectos en Mendoza

Fenómeno del Super NIño y su implicancia en el Valle de Uco.

La posibilidad de un nuevo evento climático de gran magnitud volvió a encender las alertas en distintos puntos del planeta. En las últimas semanas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros centros internacionales de monitoreo climático advirtieron sobre la eventual formación de un “Super Niño” , un fenómeno que podría tener impacto en diferentes regiones del mundo.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable para Mendoza: ¿cómo podría afectar a la provincia y particularmente al Valle de Uco?

Para conocer más detalles, dialogamos con el meteorólogo Carlos Bustos , quien explicó cuáles son las proyecciones actuales, cuándo podría desarrollarse este fenómeno y qué consecuencias podría generar en la región.

El fenómeno de El Niño forma parte de un ciclo climático natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Cuando este calentamiento alcanza niveles excepcionales, los especialistas suelen referirse a un “Super Niño” , debido a la intensidad de sus efectos sobre el clima global.

Estos eventos suelen provocar alteraciones en los patrones de precipitaciones, temperaturas y circulación atmosférica en distintas partes del mundo, aunque sus impactos pueden variar según la región.

Qué podría ocurrir en el Valle de Uco y en Mendoza

Según explicó Carlos Bustos, Mendoza y particularmente el Valle de Uco podrían experimentar cambios en las condiciones meteorológicas habituales si el fenómeno logra consolidarse.

Si bien todavía existen incertidumbres respecto de su evolución, los especialistas continúan monitoreando distintos indicadores para determinar la intensidad que podría alcanzar y sus posibles consecuencias durante los próximos meses.