12 de diciembre de 2025
{}
Refuerzan los operativos de tránsito en Alta Montaña para mejorar las esperas

Las autoridades volverán a habilitar los paradores y detallaron qué controles se realizarán en el camino a Chile.

Foto: Gentileza

"Principalmente buscamos reeditar lo que se hizo el año pasado en cuanto a los paradores y a los servicios que la provincia dispuso a fin de que esa espera sea más segura en Alta Montaña y más amena", expresó el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán.

Según el funcionario, desde el 20 de diciembre habrá tres paradores, con servicios sanitarios, ubicados en:

  • Uspallata
  • Penitentes
  • Potrerillos

Además, habrá un parador de refuerzo en Horcones. "Tienen la función de regular el tránsito. Recordemos que el año pasado, en épocas donde había una larga espera, estos paradores permitían ordenar el tránsito a medida que se iba descomprimiendo la aduana y las filas de vehículos salían guiadas por las fuerzas provinciales y de esta manera fue más seguro", indicó.

Cruzar a Chile: la app que alerta inconvenientes

Corvalán comentó que volverán a implementar la aplicación para celulares llamada PasAr, al igual que el año pasado. "Vamos a utilizarla para bajar información al usuario ante eventos viales que puedan registrarse, incluso climáticos, que sabemos tener en la zona de Alta Montaña", explicó.

unnamed

Controles coordinados para evitar accidentes viales

El funcionario explicó que trabajarán en conjunto Nación, Provincia y Municipios. "Todos aquellos organismos que tienen competencia en la Ruta 7 vamos a coordinar controles, es decir con la Municipalidad de Luján y de Las Heras, con Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con Gendarmería y la Policía de Mendoza. Las autoridades realizarán:

  • Verificación de documentación
  • Control de alcoholemia
  • Control de velocidad

Al ser consultado sobre el estado de la ruta, Corvalán expresó: "Es un componente que seguramente tiene que estar en buenas condiciones. Nosotros sabemos que en seguridad vial hay tres factores determinantes: el factor humano, la infraestructura y el estado del vehículo. Lógicamente, el 80% de los siniestros viales se deben a factores humanos, pero mientras mejor esté la infraestructura, evitaremos algún tipo de siniestro".

