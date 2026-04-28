Tránsito complicado por obras en la capital mendocina

La Municipalidad de Mendoza informó los cortes y desvíos de tránsito que se están produciendo en distintos puntos de la capital debido a trabajos de reconstrucción de calzada.

Las tareas se enmarcan en el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles , que contempla la intervención de más de 143 cuadras , lo que equivale a aproximadamente 169.000 metros cuadrados, con una importante inversión municipal.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 28 de abril

Uno de los principales cortes se registra en calle Patricias Mendocinas , en el tramo comprendido entre Espejo y Rivadavia , donde hay interrupción total de circulación. En ese sector, desde el 27 de abril se realizan trabajos de pintura vial en horario nocturno para minimizar el impacto en el tránsito.

Por otro lado, en la avenida Arístides Villanueva, entre Huarpes y Boulogne Sur Mer , se implementó un corte parcial con reducción de calzada debido a una obra de ampliación de la red sanitaria.

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Más trabajos y calles habilitadas para el tránsito

Las tareas de ampliación de red sanitaria, a cargo de la empresa Criba, también se desarrollan sobre Boulogne Sur Mer, en el tramo que va de Arístides Villanueva a Sargento Cabral, donde la circulación permanece reducida.

En tanto, la calle Necochea, entre San Martín y Belgrano, ya fue asfaltada y quedó completamente habilitada al tránsito. Desde el municipio recomiendan circular con precaución y respetar la señalización en las zonas intervenidas.