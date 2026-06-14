14 de junio de 2026
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Sitio Andino
Luján de Cuyo

Intentaron huir tras una pelea familiar en Luján de Cuyo y terminaron rodeados por la Policía

Un llamado al 911 por disturbios en una reunión familiar derivó en un operativo policial. Seis personas fueron detenidas y se secuestraron armas.

Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal.

Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Una denuncia por disturbios familiares en Luján de Cuyo derivó en un importante operativo policial durante la madrugada. Tras una breve persecución, los efectivos detuvieron a seis personas y secuestraron armas del vehículo en el que viajaban.

El procedimiento se inició cerca de las 0.40, cuando un llamado al 911 alertó sobre una serie de incidentes ocurridos en el marco de una reunión familiar en la zona de Ruta 82 al 9400, en el ingreso al barrio Virgen del Rosario.

Agresiones, persecución y múltiples aprehensiones en Luján de Cuyo: qué ocurrió

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos fueron recibidos con agresiones por parte de varias personas presentes, situación que obligó a solicitar refuerzos para controlar el conflicto.

En medio del operativo, varios involucrados abordaron un Volkswagen Gol e intentaron retirarse del lugar para evitar ser identificados por los uniformados. Ante esta maniobra, se inició una breve persecución policial que finalizó en la intersección de Ruta 86 y calle Rosedal, donde los agentes lograron interceptar el rodado.

Tras detener la marcha del vehículo, los efectivos identificaron a sus ocupantes: tres hombres de 35, 31 y 42 años, y tres mujeres de 27, 33 y 41 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal. Entre los elementos secuestrados se hallaron:

  • Una pistola calibre .40.
  • Un revólver calibre .22 corto.
  • Una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros, con hoja de acero y mango de madera.
  • Un palo de madera de cerca de un metro de longitud.

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En el vehículo, la policía también encontró un palo de madera y un cuchillo afilado.

En el vehículo, la policía también encontró un palo de madera y un cuchillo afilado.

De acuerdo con la información oficial, el revólver fue encontrado en el sector trasero del vehículo, mientras que el palo de madera estaba oculto debajo del asiento del acompañante.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se ordenó la intervención de Policía Científica, el secuestro del automóvil y de todos los elementos hallados, además de la aprehensión de los seis ocupantes del rodado, quienes fueron trasladados a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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