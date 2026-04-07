La Municipalidad de Mendoza mejora calles clave y anuncia nuevas intervenciones

La Municipalidad de Mendoza informó que quedó habilitada al tránsito vehicular la calle General Paz , una de las arterias más concurridas del centro, luego de los trabajos de reacondicionamiento de su capa asfáltica.

Las tareas se realizaron en el tramo comprendido entre Mitre y San Martín , mejorando las condiciones de circulación en la zona.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 7 de abril

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 7 de abril

En paralelo, desde el municipio adelantaron que comenzarán los trabajos de fresado en calle Necochea, en el tramo que va desde San Martín hasta Belgrano .

Según detallaron, las obras se ejecutarán con rapidez para minimizar el impacto en el tránsito, avanzando aproximadamente una cuadra por día.

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Un plan integral para mejorar la circulación

Estas intervenciones forman parte del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, mediante el cual se prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada.

Hasta el momento, ya se han concretado más de 130 cuadras y se estima que el plan se completará en el corto plazo. El objetivo de estas obras es optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal en distintos puntos de la Ciudad.

Cortes y desvíos por trabajos en otras arterias

Por otra parte, continúan los trabajos en calle Arístides Villanueva, en el tramo comprendido entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, donde se mantiene un corte parcial de tránsito.

En este caso, se trata de una obra privada a cargo de la empresa Criba, vinculada a la ampliación de la red sanitaria. Asimismo, se desarrollan tareas de reconstrucción de losas en calle Patricias Mendocinas, donde hay un corte total entre Gutiérrez y Rivadavia.