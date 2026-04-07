7 de abril de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza mejora calles clave y anuncia nuevas intervenciones

La Municipalidad de Mendoza finalizó el reacondicionamiento entre Mitre y San Martín y anunció nuevas intervenciones en Necochea, Arístides y Patricias Mendocinas.

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Las tareas se realizaron en el tramo comprendido entre Mitre y San Martín, mejorando las condiciones de circulación en la zona.

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En paralelo, desde el municipio adelantaron que comenzarán los trabajos de fresado en calle Necochea, en el tramo que va desde San Martín hasta Belgrano.

Según detallaron, las obras se ejecutarán con rapidez para minimizar el impacto en el tránsito, avanzando aproximadamente una cuadra por día.

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Un plan integral para mejorar la circulación

Estas intervenciones forman parte del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, mediante el cual se prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada.

Hasta el momento, ya se han concretado más de 130 cuadras y se estima que el plan se completará en el corto plazo. El objetivo de estas obras es optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal en distintos puntos de la Ciudad.

Cortes y desvíos por trabajos en otras arterias

Por otra parte, continúan los trabajos en calle Arístides Villanueva, en el tramo comprendido entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, donde se mantiene un corte parcial de tránsito.

En este caso, se trata de una obra privada a cargo de la empresa Criba, vinculada a la ampliación de la red sanitaria. Asimismo, se desarrollan tareas de reconstrucción de losas en calle Patricias Mendocinas, donde hay un corte total entre Gutiérrez y Rivadavia.

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