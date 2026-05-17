17 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

Con foco en capacitación y redes, la Municipalidad de Mendoza acompaña el crecimiento de emprendedores mendocinos

Los talleres de capacitación de la Municipalidad de Mendoza comenzarán este mes y estarán orientados a fortalecer unidades productivas surgidas de programas sociales y comunitarios.

Ecosistema emprendedor mendocino.

Ecosistema emprendedor mendocino.

Por Sitio Andino Departamentales

El ecosistema emprendedor mendocino suma una nueva oportunidad de crecimiento. La Municipalidad de Mendoza, a través del Área de Vinculación Comunitaria, lanzó una nueva convocatoria para participar del ciclo “Potenciá tu emprendimiento: herramientas y vínculos para el desarrollo”, una propuesta gratuita orientada a fortalecer proyectos productivos y de economía social.

La iniciativa está especialmente diseñada para quienes forman parte de talleres sociales, programas comunitarios o desarrollan emprendimientos dentro de la capital mendocina. Según explicaron desde la comuna, el programa surge como una evolución natural de más de tres décadas de trabajo municipal en formación de oficios, que hoy se traducen en unidades productivas concretas que buscan profesionalizarse y crecer.

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Herramientas para gestionar, vender y crecer

El ciclo propone brindar soluciones prácticas a los desafíos cotidianos que enfrentan quienes emprenden.

Entre los principales ejes de formación se destacan:

  • Identidad y marca personal, para definir la esencia y propuesta de valor de cada proyecto.
  • Comunicación y ventas, con estrategias para llegar a nuevos clientes.
  • Negociación y costos, incorporando herramientas de gestión financiera adaptadas a la realidad emprendedora.

Además del contenido técnico, la propuesta pone el foco en la generación de redes, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas que puedan ampliar las oportunidades comerciales y personales de los participantes.

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Quiénes pueden participar del ecosistema emprendedor

La convocatoria está dirigida a:

  • Integrantes de los Talleres Sociales de la Ciudad.
  • Titulares del Programa Municipal de Promoción Comunitaria.
  • Emprendedores de la economía social que residan o desarrollen su actividad en la capital.

Cronograma de encuentros de la Municipalidad de Mendoza

Los talleres se desarrollarán de 15.30 a 17.00 horas bajo el siguiente cronograma:

  • Lunes 18 de mayo — NIDO (Barrio Flores-Olivares)
  • Lunes 1 de junio — CIC Nº3 (Barrio San Martín)
  • Lunes 8 de junio — DEM
  • Lunes 29 de junio — Salón Comunitario La Favorita

Desde el municipio recordaron que la participación será por orden de llegada hasta completar los cupos disponibles, por lo que recomendaron asistir con puntualidad.

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