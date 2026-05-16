Cayó un buscado distribuidor que abastecía kioscos narco en Las Heras y hay tres detenidos

Además de droga, se secuestró una importante suma de dinero en efectivo.

Un operativo policial contra el narcotráfico en Las Heras permitió desarticular una estructura de venta de droga que operaba en El Algarrobal y abastecía a distintos "kiosquitos" de la zona.

Tras más de dos meses de investigación , la Policía de Mendoza llevó adelante cinco allanamientos simultáneos , que terminaron con tres personas detenidas , entre ellas el presunto distribuidor.

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La causa fue impulsada por la Jefatura de Lucha Contra el Narcotráfico en coordinación con la Justicia Federal , con el objetivo de desbaratar puntos de venta de estupefacientes en el distrito.

A partir de tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización y detectar los domicilios donde se realizaban el fraccionamiento y la comercialización.

Operativo narco 16-05-26 (04) Operativo para desbaratar una banda narco en El Algarrobal.

Como resultado, fueron detenidas dos mujeres acusadas de manejar kioscos narco, mientras que en otro procedimiento cayó el presunto distribuidor que abastecía esos puntos y otros sectores de la zona.

Secuestro de droga, dinero y elementos clave en El Algarrobal

Durante los allanamientos, la Policía incautó:

765 gramos de cocaína .

. Más de 5,8 millones de pesos en efectivo .

. Una balanza de precisión utilizada para fraccionar la droga.

utilizada para fraccionar la droga. Ocho teléfonos celulares, que serán peritados.

Todos los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal. La investigación continúa abierta, ya que no descartan que existan más conexiones vinculadas a la comercialización de estupefacientes en la zona.