Pidieron trasladar a "Pequeño J" a la cárcel de Ezeiza tras su indagatoria por el triple crimen narco

Para los investigadores, el acusado formaría parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Tras concretarse la extradición de "Pequeño J" , el ciudadano peruano fue indagado por el Juzgado Federal Nº2 de Morón. Además, en las últimas horas enviaron una solicitud de cupo al Servicio Penitenciario para que sea trasladado a la cárcel de Ezeiza . Tony Janzen Valverde Victoriano negó su participación en el trimen crimen de Florencio Varela.

La audiencia se realizó por videollamada desde la cárcel de Marcos Paz , donde se encuentra detenido. Frente al juez Jorge Ernesto Rodríguez , el acusado lamentó lo ocurrido, se declaró inocente y optó por no responder preguntas , siguiendo el consejo de su defensa.

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Según trascendió, expresó que "no hizo nada" y que lamenta lo sucedido con las víctimas , en referencia a Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi .

Pedido de traslado por riesgo de seguridad

Tras la indagatoria, la defensa encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete solicitó el traslado urgente al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. "El Complejo de Ezeiza cuenta con instalaciones y personal más adecuados para un interno con perfil de riesgo alto", sostuvo el letrado en declaraciones a Noticias Argentinas.

Además, remarcó que su defendido manifestó sentirse en peligro dentro del penal de Marcos Paz, por lo que consideran necesario su reubicación. En ese marco, el juzgado ya envió la solicitud de cupo al Servicio Penitenciario, y se aguarda una respuesta oficial.

Primera declaración en Argentina

Se trata de la primera vez que Valverde Victoriano declara ante la Justicia argentina en esta causa. Luego de su arribo al país, tras ser trasladado desde el aeropuerto de El Palomar, fue alojado directamente en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, desde donde se concretó la indagatoria.

A "Pequeño J" se lo acusa de homicidio agravado, con los siguientes agravantes:

Concurso premeditado de dos o más personas

Alevosía

Ensañamiento

Violencia de género

Para los investigadores, el acusado formaría parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.

Mientras tanto, la defensa indicó que continúa a la espera de la resolución del Servicio Penitenciario, al tiempo que el abogado se dirigió al penal para verificar personalmente las condiciones de detención de su cliente.