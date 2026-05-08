La Municipalidad de Mendoza proyecta sus políticas de infancia hasta 2030 con respaldo de la OMS y UNICEF

La Municipalidad de Mendoza continúa profundizando su compromiso con el bienestar de las infancias y ya se prepara para un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial, previsto para este miércoles 13 de mayo , en el marco del diseño de políticas públicas que marcarán el rumbo de la gestión durante los próximos años.

Luego de las intensas jornadas de trabajo realizadas en abril junto a especialistas de FLACSO, el municipio busca avanzar en la planificación estratégica del período 2025-2030 , con el objetivo de transformar los diagnósticos en acciones concretas y consolidar una hoja de ruta común orientada a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de niñas y niños en todo el territorio.

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La capital mendocina forma parte del programa internacional EPIC-CAP 2030 , iniciativa que permitió posicionarla como uno de los cinco municipios argentinos seleccionados para integrar este proyecto.

El proceso cuenta con el acompañamiento técnico de instituciones de alcance global como University College London, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF .

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El rol de la Mesa Intersectorial

El encuentro del próximo 13 de mayo será clave para continuar con el desarrollo de las matrices de planificación y fortalecer el trabajo articulado entre distintos actores institucionales y territoriales.

La Mesa Intersectorial tiene como objetivo integrar múltiples voces para garantizar que la mirada sobre la niñez no quede circunscripta a un área específica, sino que atraviese de manera transversal cada una de las políticas públicas impulsadas por el municipio.

Los objetivos del plan 2025-2030 de la Municipalidad de Mendoza

A través de este esquema de trabajo, la comuna busca:

Diagnosticar con mayor precisión la realidad actual de las infancias en la ciudad.

Fortalecer la articulación entre instituciones, organizaciones y actores territoriales.

Garantizar que cada política municipal incorpore una perspectiva de derechos, cercanía y acompañamiento comunitario.

Con este nuevo paso, la Ciudad de Mendoza refuerza su visión de una gestión pensada para y con las infancias, proyectando un plan sólido, sostenible y con impacto directo en los próximos cinco años.