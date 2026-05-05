La Municipalidad de Mendoza sumó a Cabify al programa de prevención ciudadana Ojos en Alerta

La Municipalidad de Mendoza firmó un acuerdo de colaboración con Cabify para incorporar a sus conductores al programa Ojos en Alerta, una herramienta que apunta a fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante emergencias a través de la participación ciudadana.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Ulpiano Suarez junto a representantes de la plataforma, con el objetivo de ampliar la red de usuarios activos del sistema y potenciar su alcance en todo el territorio capitalino.

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A partir de esta firma, se convocará a más de 3.000 choferes que actualmente trabajan con la aplicación en la provincia para participar de capacitaciones específicas sobre el uso de la herramienta. La participación será voluntaria.

Las capacitaciones, de aproximadamente 30 minutos, brindarán información práctica sobre el funcionamiento del sistema , que permite reportar situaciones sospechosas o emergencias mediante mensajería directa, con envío de texto, audios, fotos o videos.

Además, Ojos en Alerta cuenta con un botón de pánico para casos de extrema urgencia, activando un protocolo de intervención inmediata.

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Ulpiano Suarez: “Es como tener una cámara en movimiento”

Durante la firma, Ulpiano Suarez destacó el valor estratégico de sumar a los conductores al programa. “Esa presencia de los conductores en el territorio las 24 horas es valiosísima; para nosotros es como tener un preventor participando en la calle o una cámara que se mueve”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, Cristian Fillol, representante de Cabify, remarcó que la seguridad “es un pilar innegociable” para la empresa y aseguró que esta integración permitirá sumar “miles de miradas” para colaborar con la prevención y el bienestar de toda la comunidad mendocina.