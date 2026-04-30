30 de abril de 2026
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Turismo

Turismo y cultura: las propuestas en Mendoza por el feriado del 1 de mayo

Habrá espectáculos, recorridos de turismo y cambios en horarios de servicios durante el fin de semana largo.

La Fuente de Agua Danzante en la Plaza Independencia.

La Fuente de Agua Danzante en la Plaza Independencia.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza se prepara para recibir a vecinos y turistas durante el fin de semana largo del 1 de mayo con una agenda que combina turismo, cultura y espectáculos.

Desde el municipio informaron cómo funcionarán los principales espacios y servicios entre el viernes y el domingo, con propuestas para todos los públicos.

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Cómo funcionarán los espacios turísticos

  • El Museo Casa de San Martín permanecerá cerrado el viernes 1, mientras que el sábado 2 abrirá de 10 a 19 y el domingo 3 de 14.00 a 19.00, con visitas guiadas cada una hora.
  • Por su parte, el Centro de Atención al Turista Plaza Independencia no atenderá el viernes, pero funcionará el sábado de 9.00 a 19.00 y el domingo de 13.00 a 19.00. En tanto, el Centro de Atención al Turista Municipalidad de Mendoza abrirá el sábado de 9.00 a 19.00 y el domingo de 9.00 a 15.00.
  • El bus turístico no prestará servicio el viernes, pero retomará su actividad el sábado y domingo con salidas cada 35 minutos entre las 10.00 y las 17:25.
  • Además, uno de los clásicos de la Ciudad, la Fuente de Aguas Danzantes, podrá disfrutarse durante las tres jornadas entre las 19:30 y las 21.00 horas
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Espectáculos y propuestas culturales

La agenda cultural también ofrecerá múltiples alternativas.

  • En el Teatro Quintanilla, el sábado a las 21:30, Florencia Fourcade presentará “Solista”, un concierto de castañuelas.
  • En tanto, el domingo a las 19.00 horas se desarrollará una propuesta de danza titulada “Composición Coreográfica”.
  • Por su parte, el Teatro Mendoza será escenario el sábado a las 21 de “Goodbye, Amy”, un espectáculo musical en vivo que rinde tributo a Amy Winehouse.
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Actividades para toda la familia

También se realizará una edición especial de “Domingo en la Sarmiento” bajo el lema “Mi Patria en la Ciudad”, este domingo de 11.00 a 17.00 horas, con propuestas de tradición, cultura y gastronomía sobre calle Sarmiento.

En el plano de las artes visuales, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ofrecerá visitas guiadas durante mayo, mientras que el Área Fundacional invita a recorrer las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, uno de los sitios patrimoniales más representativos.

De esta manera, la Ciudad despliega una agenda integral para el fin de semana largo, consolidándose como un destino activo tanto en lo turístico como en lo cultural.

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