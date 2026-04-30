Turismo y cultura: las propuestas en Mendoza por el feriado del 1 de mayo

La Municipalidad de Mendoza se prepara para recibir a vecinos y turistas durante el fin de semana largo del 1 de mayo con una agenda que combina turismo , cultura y espectáculos .

Desde el municipio informaron cómo funcionarán los principales espacios y servicios entre el viernes y el domingo , con propuestas para todos los públicos.

Entre enoturismo y consumo "gasolero", así se mueve Mendoza en el finde largo

También se realizará una edición especial de “Domingo en la Sarmiento” bajo el lema “Mi Patria en la Ciudad”, este domingo de 11.00 a 17.00 horas , con propuestas de tradición, cultura y gastronomía sobre calle Sarmiento.

En el plano de las artes visuales, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ofrecerá visitas guiadas durante mayo, mientras que el Área Fundacional invita a recorrer las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, uno de los sitios patrimoniales más representativos.

De esta manera, la Ciudad despliega una agenda integral para el fin de semana largo, consolidándose como un destino activo tanto en lo turístico como en lo cultural.