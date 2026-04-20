20 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear sede del Argentino de balonmano: compiten 32 equipos de todo el país

El certamen se disputará desde hoy al 25 de abril en General Alvear y reunirá delegaciones de distintas provincias, con impacto en el turismo y la economía local.

El balonmano del país en General Alvear desde este lunes.

El balonmano del país en General Alvear desde este lunes.

El certamen se disputará desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril, con actividad en el polideportivo local y en el playón de la Escuela de Comercio. La competencia contará con participación en ambas ramas, incluyendo un equipo femenino del departamento.

Lee además
La crisis del membrillo llegó a la Legislatura de Mendoza: piden informes al Gobierno.

El PJ le exigió respuestas al Gobierno por la problemática de los productores de membrillo
La mendocina ganó en el tradicional evento A Pampa Traviesa.

La alvearense Lorena Cuello hizo historia en La Pampa: ganó y rompió el récord mendocino

“Es un torneo muy esperado, de mucho nivel, tanto en la rama masculina como femenina”, destacó el director de Deportes, Alberto Gómez, quien además aseguró que “ya está todo listo para que se desarrolle de la mejor manera posible”.

En cuanto a la organización, el funcionario explicó que los partidos se disputarán en ambos escenarios deportivos, lo que permitirá concentrar toda la actividad en el departamento. También señaló que habrá ascensos en juego, lo que suma competitividad al torneo.

Además, el equipo masculino local participará en simultáneo en el torneo Argentino A, tras haber logrado el ascenso el año pasado.

Un evento que impulsa el turismo y la economía local

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, puso en valor el impacto que tendrá el evento en General Alvear. “Con estos equipos son cerca de 600 personas entre jugadores y cuerpos técnicos, y estimamos que con las familias vamos a llegar a unas 800 personas durante la semana”, explicó.

En ese sentido, destacó el movimiento que generará en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos del departamento.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida para promover el deporte y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local.

Temas
Seguí leyendo

"No nos quedó nada": las terribles imágenes del incendio que destruyó un salón de fiestas y una casa en General Alvear

De qué se trata la ganadería bajo riego, la modalidad de producción que impulsa el sur mendocino

General Alvear fortalece la formación en enfermería con nuevas herramientas

La carrera por la carne: Mendoza quiere duplicar su producción y ganar valor

Capacitaciones, costillares, y música: así será la gran Fiesta de la Ganadería en General Alvear

El intendente Molero anunció que se colocarán cámaras de seguridad en las escuelas de General Alvear

Crisis de médicos: buscan profesionales para el hospital de Bowen

Riesgos en internet: capacitan a docentes y familias en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Nieve en Las Leñas en las primeras horas de este lunes (Foto gentileza Lucho Martín).

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1350 del domingo 19 de abril

Seis ganadores de casi 5 millones dejó el Brinco del 19 de abril, pero el pozo principal quedó vacante: todos los resultados

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de abril: números ganadores del sorteo 3366

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril

La fachada de las oficinas donde operaba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios

El detrás de la causa por estafas contra Iván Yoma: pruebas, denuncias y puntos clave