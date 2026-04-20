General Alvear sede del Argentino de balonmano: compiten 32 equipos de todo el país

El balonmano del país en General Alvear desde este lunes.

General Alvear será sede la próxima semana del torneo Argentino de balonmano de menores B , una competencia que reunirá a 32 equipos de distintas provincias del país .

El certamen se disputará desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril , con actividad en el polideportivo local y en el playón de la Escuela de Comercio. La competencia contará con participación en ambas ramas, incluyendo un equipo femenino del departamento.

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“Es un torneo muy esperado, de mucho nivel, tanto en la rama masculina como femenina”, destacó el director de Deportes, Alberto Gómez , quien además aseguró que “ya está todo listo para que se desarrolle de la mejor manera posible”.

En cuanto a la organización, el funcionario explicó que los partidos se disputarán en ambos escenarios deportivos, lo que permitirá concentrar toda la actividad en el departamento. También señaló que habrá ascensos en juego, lo que suma competitividad al torneo.

Además, el equipo masculino local participará en simultáneo en el torneo Argentino A, tras haber logrado el ascenso el año pasado.

Un evento que impulsa el turismo y la economía local

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, puso en valor el impacto que tendrá el evento en General Alvear. “Con estos equipos son cerca de 600 personas entre jugadores y cuerpos técnicos, y estimamos que con las familias vamos a llegar a unas 800 personas durante la semana”, explicó.

En ese sentido, destacó el movimiento que generará en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos del departamento.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida para promover el deporte y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local.