En qué consiste el nuevo control que suman las farmacias de Mendoza para entregar medicamentos. Imagen creada con IA

El mostrador de las farmacias en la provincia de Mendoza y en todo el país cambiará su dinámica habitual. Tras la publicación de la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud de la Nación , comenzó a correr el plazo para la implementación de un nuevo sistema digital obligatorio que transforma la forma en que se dispensa cada medicamento ambulatorio.

La medida busca profundizar la digitalización del sistema sanitario y unificar los criterios de control a nivel federal. Detalles sobre qué es lo que cambia y qué se va a solicitar aen las farmacias en la provincia.

Farmacias le dicen chau al troquel físico: ¿qué cambia en el mostrador?

Hasta el momento, el troquel de cartón que se desprendía de la caja del medicamento funcionaba como el comprobante físico que las farmacias presentaban ante las obras sociales y prepagas para liquidar la cobertura. Con este nuevo esquema, ese soporte de papel desaparece por completo.

A partir de ahora, el circuito se vuelve 100% digital. Las farmacias tendrán 180 días para implementar el sistema:

Validación por Token: el paciente deberá acreditar su identidad mediante un token digital o credencial electrónica equivalente generada desde las aplicaciones de salud autorizadas.

el paciente deberá acreditar su identidad mediante un o credencial electrónica equivalente generada desde las aplicaciones de salud autorizadas. Registro de DNI obligatorio: como mecanismo de seguridad adicional, el personal de la farmacia deberá solicitar y registrar de forma obligatoria el documento de identidad de la persona que se presente físicamente a retirar el medicamento .

como mecanismo de seguridad adicional, el personal de la deberá solicitar y registrar de forma obligatoria el documento de identidad de la persona que se presente físicamente a retirar el . Datos de facturación: los comercios farmacéuticos tendrán que almacenar digitalmente los datos de facturación de cada transacción como respaldo ante futuras auditorías o reclamos de las obras sociales.

chau troquel medicamentos Los farmaceuticos no tendrán que retirar el troquel del medicamento para su venta, se hará todo digital. Imagen creada con IA

¿Qué pasa si el medicamento lo retira un tercero?

Una de las dudas más frecuentes de los usuarios es qué sucede cuando el paciente no puede acercarse por razones de salud o movilidad. La normativa nacional contempla esta situación y habilita una solución digital: el titular de la receta podrá delegar una autorización o credencial digital a través de la aplicación correspondiente.

De esta manera, el familiar o la persona autorizada presentará ese token en la farmacia y, tras registrar su propio DNI en el sistema del comercio, podrá llevarse el medicamento sin inconvenientes.

Plazos vigentes

Si bien la normativa ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, las farmacias y las plataformas de salud digital disponen de un plazo máximo de 180 días corridos para adaptar sus sistemas informáticos y operativos a las nuevas exigencias.

Dado que la salud es una competencia federal, la resolución invita formalmente a las provincias -entre ellas, Mendoza- a adherir para coordinar los controles de fiscalización locales.

Por otra parte, para evitar que las fallas tecnológicas afecten a los pacientes, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica nacional establecerá protocolos de contingencia. Esto garantizará la entrega normal de cualquier medicamento ante eventuales caídas de internet o problemas de conectividad en los locales de la provincia.